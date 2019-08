“Tenemos que poner en debate el polo petroquímico, el turismo, y el polo logístico antártico”

El ministro del Interior Rogelio Frigerio encabezó esta mañana en la capital fueguina una conferencia de prensa en el marco de la campaña electoral, acompañado de su primo Federico, precandidato a diputado, y de Pablo Blanco, precandidato a senador por Juntos por el Cambio.

“Estamos trabajando para aportar los votos que necesita el presidente para que la Argentina no vuelva al pasado. Esta es una elección determinante, no es una elección más. Se bifurcan como nunca antes dos caminos: el que está llevando la Argentina en estos tres años y medio con un enorme esfuerzo, y la vuelta al pasado donde se generaron los problemas de la Argentina y decidimos dejar atrás a fines del 2015” planteó.

Aseguró que desde la gestión Macri se han “empezado a domar los problemas económicos, atacándolos desde la raíz, y ya empezamos a ver los resultados de ese esfuerzo en estos últimos tres meses. Esto permite apreciar todo lo otro que hicimos en estos tres años y medio. La mejora es lenta pero persistente”, sostuvo.

Como contrapartida, dijo que “el kirchnerismo apareció como lo que son y la gente se está acordando por qué decidió un cambio en 2015”, a partir de datos que arrojarían un mejor posicionamiento en las encuestas.

Consultado sobre el subrégimen de promoción, no habló de ninguna prórroga: “La 19640 es una ley plenamente vigente y a nadie se le ocurrió modificarla. Estamos trabajando en el subrégimen, hubo un trabajo en 2017 que permitió que no se perdieran puestos de trabajo. Hay que aprovechar el enorme potencial que tiene la isla dentro del marco de promoción que sigue vigente y va a seguir vigente. El grueso de los trabajadores a partir de estos acuerdos no sufrió despidos y después hay una variabilidad estacional”, interpretó del derrumbe del empleo en la industria fueguina.

“Tenemos que poner en debate el polo petroquímico, el turismo, y tenemos que ver de qué manera podemos ayudar a que la provincia pueda aprovechar el enorme potencial que tiene. Hay cosas que se piensan hace décadas y recién ahora se están transformando en una realidad concreta, como el polo logístico antártico. Tenemos un proyecto en firme para llevarlo adelante, lo mismo transformar el puerto de Ushuaia en un puerto turístico y trasladar la carga a un puerto de Río Grande, que también está a punto de transformarse en una realidad”, anunció.

“Es un trabajo silencioso que hemos hecho estos tres años y medio y va a transformarse en una realidad en los próximos meses”, remarcó, sin dar fechas ni precisiones sobre estos proyectos, como tampoco del financiamiento.

Destacó que más allá del cambio de la gobernadora Bertone en la relación con el gobierno nacional, “hemos ayudado a la provincia en toda la gestión, no sólo con ayuda financiera sino con obra pública para los fueguinos. Hemos logrado transformar a la provincia y Tierra del Fuego es la primera que tiene el ciento por ciento de agua, cloacas y tratamiento de efluentes. Si la gobernadora decide regresar al kirchnerismo tiene la libertad de hacerlo. No tiene que dar explicaciones a nosotros sino a la gente que la ha elegido. Ese es el federalismo que nosotros hemos construido, porque en 2015 encontramos un país unitario, un gobierno que concentraba recursos para disciplinar”, indicó.

“Nosotros venimos creciendo en las encuestas desde hace un par de meses, por la visualización de que las variables económicas están controladas y la inflación empieza a bajar. La gente percibe que esta vez estamos atacando el problema de raíz, a partir de la sanción el año pasado de un presupuesto equilibrado. Empezamos a encontrarle la vuelta al flagelo de la inflación y después de unos meses ya empezamos a ver los resultados de ese esfuerzo”, dijo.

Adelantó que “este va a ser el primer gobierno no peronista en cien años que termina su mandato, y estoy convencido de que va a ser el primer gobierno no peronista en cien años que reelige a su presidente para continuar el trabajo de transformación de la Argentina. Esto va a ser un punto de inflexión en la historia del país, si somos capaces de no escuchar los cantos de sirena del populismo”.

Fuente: Sur 54