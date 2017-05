El diputado nacional y vicepresidente del PRO fueguino, Gastón Roma, manifestó que Tierra del Fuego “no es competitiva” y planteó que “le cuesta mucho dinero al Estado Nacional”.

En el marco de la crisis que atraviesa la industria en la isla, el parlamentario macrista defendió a rajatabla la apertura de las importaciones impulsada desde Nación y sostuvo que “40 millones de argentinos pagan el doble un celular, para sostener a 20 mil empleados en Tierra del Fuego”.

De cara a las próximas elecciones legislativas -a desarrollarse en octubre- las declaraciones de Roma surgieron durante una extensa entrevista en un programa radial de una FM local, donde el riograndense, fiel a su “particular” estilo, repartió críticas para todo el arco político de la provincia.

“Tierra del Fuego no es competitiva y la gobernadora no hace la reconversión productiva. Si no puede, o tiene miedo, que convoque a otras fuerzas políticas. Ahí me va a tener a mí, en primera fila, con una batería de ideas”, planteó el diputado.

Y remató: “A los empresarios de Tierra del Fuego no les interesa ser industriales, son comerciantes. Hay que reconvertir y empezar a crear políticas para generar puestos de trabajo”.

Fuente: Infofueguina

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.