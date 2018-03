Tierra del Fuego tiene su estación de monitoreo satelital

Integrantes de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y funcionarios del gobierno de Tierra del Fuego recorrieron ater las instalaciones de la estación de monitoreo que el organismo está terminando de instalar en el municipio de Tolhuin, y que será utilizada para brindar servicios a misiones satelitales argentinas y de otros países.

La gobernadora, Rosana Bertone, junto al ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Martinioni, el intendente Claudio Queno y el rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Mario Ferreyra, recorrieron ayer el predio donde se llevan adelante las obras de la Estación Satelital Terrena “Tierra del Fuego”. En la misma ya se encuentra instalada la antena con una altura de 15 metros y un diámetro de 13 metros en su parábola.

La construcción de la base, en el predio de la estancia “Don Matias” de la ciudad de Tolhuin, se encuentra a cargo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y su ejecución a cargo de la empresa VENGSA y la empresa noruega KATS AS.

Además, la estación de Tolhuin donde se invirtieron ya 100 millones de pesos, servirá para operar el SAOCOM, el próximo satélite argentino que será lanzado al espacio.

Al respecto la Gobernadora señaló estar “emocionada de ser argentina, me emociona que el saber hacer de los argentinos en materia satelital sea de trascendencia en el mundo” y agregó que “creo en este tipo de políticas, las apoyaba cuando era diputada y senadora y ahora como gobernadora”.

Tras explicar que “me parece muy importante que los 30 ingenieros dispuestos en ese proyecto interactúan con nuestra comunidad, con nuestras escuelas y nuestros niños, queremos contagiarlos y ser una provincia que apuesta fuertemente a la ciencia y la tecnología”. La mandataria aseguró que “tenemos un destino como provincia muy importante y no tenemos nada que envidiarle a ninguna otra” y agregó que “podríamos tener orientación a la industria de software, a la electrónica con una industria relacionada y a la robótica, que lo venimos trabajando”.

“Tenemos obras en ejecución que van a impactar en nuestra tecnología de forma inmediata como la conexión de fibra óptica, tenemos otros proyectos a largo plazo y hay muchos que aún ni se han pensado pero van a estar y vamos a continuar creciendo como provincia en este aspecto” concluyó Bertone.

Para la construcción de las instalaciones en Tierra del Fuego fue necesario derivar una red eléctrica de media tensión, edificar múltiples obras civiles, disponer de un sistema especial de protección para las antenas contra el viento y el frío, y actualmente se trabaja en el tendido de una red de fibra óptica.

En el lugar cumplen funciones diez personas de la CONAE y se espera que esa cifra se incremente con la puesta en funcionamiento de la estación y la incorporación de nuevos equipamientos.

