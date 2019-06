Transición: “No hace falta que nos encontremos con la Gobernadora”

El Gobernador electo de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella habló del proceso de transición que se estará iniciando próximamente de cara a su asunción el próximo 17 de diciembre y confirmó que Agustín Tita será el Coordinador de este proceso.

Melella sostuvo que “no hace falta que nos encontremos con la Gobernadora, para eso están nuestros equipos técnicos, por lo cual no es necesario mientras haya un buen diálogo porque también, en forma paralela, estos equipos se irán reuniendo con distintos sectores, teniendo en cuenta que hay mucha tarea por delante”, agregó.

En este sentido sostuvo que “por nuestra parte ya designamos a Agustín Tita, Gabriela Castillo y Oscar Bahamonde para que sean los funcionarios de la gestión que participarán de las reuniones durante la transición”, amplió.

También resaltó que “tenemos que hacer esta transición sin desatender la gestión, tanto nosotros como el Gobierno de la Provincia, y sobre todo sin comprometer nada a futuro, teniendo en cuenta que lo mismo vamos a hacer nosotros en Río Grande con respecto a Martín Pérez”, indicó.

El gobernador electo subrayó además que “esta transición no es para analizar qué hizo la gobernadora, sino para ver cómo están las obras, cómo están las cuentas, las políticas públicas, por lo cual es posible que luego de asumir surjan cuestiones que no se vean en esta transición, pero nuestra mirada es hacia adelante, está puesta en trabajar por una Provincia para todos”.

“Lo que más nos interesa en este proceso es conocer bien los números, saber dónde estamos, conocer bien la estructura del Gobierno”, explicó Melella, al tiempo que agregó que “nuestra intención va más por ese lado que en estar buscando cosas, no es esa nuestra actitud”, dijo.

Por tal motivo aseguró que “no vamos por la cabeza de nadie, nosotros queremos información, datos, pero para saber dónde estamos parados, porque necesitamos seguir adelante con todas las cosas buenas que se estén haciendo, mejorar lo que se pueda y cuidar el patrimonio que es de todos”.

Sin embargo aclaró que “cuando uno hace muchas cosas se puede equivocar, es posible que haya alguna equivocación, eso es una cosa, y otra cosa es cometer un delito como puede ser la malversación de fondos públicos por ejemplo, que son hechos que si suceden, se deben denunciar”.

Respecto de la relación con los mandatarios comunales elegidos, Melella explicó que “tengo una excelente relación con los tres intendentes electos así que no habrá problemas, tenemos muchas coincidencias a pesar de haber llegado por caminos diferentes y formamos parte del mismo espacio nacional y popular”.

Fuente: Provincia 23

