Unos 27 mil fueguinos no justificaron la no emisión de voto y deberán pagar una multa

Un total de 27.805 infractores no justificaron la emisión del voto y ahora deberán abonar una multa de $500.

De 30.169 electores que no se presentaron a emitir su voto en las elecciones provinciales y municipales de junio pasado, solo 2.364 justificaron la no emisión del sufragio ante el Juzgado Electoral de la Provincia.

El periodo para justificar la no emisión del voto finalizó el 8 de septiembre pasado, por lo que quienes quieran regularizar su situación deberán abonar la multa prevista en la Ley Electoral 201, en su art.117, accediendo a https://infractores.justierradelfuego.gov.ar desde donde podrán imprimir la boleta de pago haciendo click en el botón «Pago de Multa».

Una vez abonada en el Banco de Tierra del Fuego, deberán remitir el comprobante a la casilla de correo justificacionvoto@justierradelfuego.gov.ar para su procesamiento.

Cabe mencionar que el infractor que no abonare la multa correspondiente no podrá realizar gestiones o trámites durante un año ante organismos de los Estados provincial, municipales o comunales. Este plazo regirá a partir del 8 de septiembre y hasta un año posterior.

Cifras

Del total de 136.562 personas habilitadas para sufragar en la Provincia de Tierra del Fuego, 30.169 electores no se presentaron a emitir su voto en junio pasado cuando se eligieron autoridades para los estamentos de gobernador, intendentes, legisladores y concejales.

Abierto el periodo para realizar el trámite de justificación de la no emisión del voto, tan sólo 2.364 lo justificaron. La “distancia” fue el motivo más frecuente, alcanzando 2.030 personas, seguido de “otros” con 190, “enfermedad” con 73 y 71 que “pagaron la multa” (no tenían razón para justificar el no voto).

No obstante, siguen habiendo 27.805 infractores en Tierra del Fuego.

