UOCRA: “No estamos de acuerdo con que se regale por dos años el salario”

El secretario general de la UOCRA, Julio Ramírez, rechazó de plano el acuerdo entre la UOM y AFARTE que congela las paritarias hasta junio de 2020, y aseguró que es “el puntapié inicial” de la flexibilización laboral.

Adelantó un impacto indirecto en el sector de la construcción y en todos los sectores, por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores metalúrgicos, que vuelcan sus salarios en la provincia.

“Para la provincia el impacto es muy fuerte y nos perjudica, al margen de que los compañeros de la electrónica son muy afectados. No estamos de acuerdo con que se regale por dos años el salario, y puede marcar un precedente para los demás sindicatos. Cuando en el mes de marzo tengamos paritarias nos van a decir que la UOM firmó por dos años no tener aumentos, y entonces tampoco los vamos a tener nosotros”, avizoró.

“Estoy totalmente en desacuerdo porque el salario no hay que regalarlo. Estamos de acuerdo con reclamar que no haya despidos, pero no estoy para nada de acuerdo con los dos años sin aumento, porque la inflación crece mes a mes. El gobierno nacional se abusa con estas situaciones, y los que pierden son los trabajadores”, expresó.

El panorama del sector no es malo porque “no se han parado las obras, al contrario, seguimos con las obras normalmente, y tanto en Ushuaia como en Río Grande se adjudicaron distintas obras que se están haciendo. Continuamos metiendo gente en distintas obras y estamos tranquilos porque tampoco vemos que la construcción se vaya a paralizar”, aclaró.

No obstante el temor pasa, no por la mano de obra ocupada, sino por la flexibilización de las condiciones. “Este acuerdo es el puntapié inicial y, aunque no creo que nuestro secretario a nivel nacional acepte una cosa así, creo que esto es un inicio. Si dejamos que esto crezca, todos los trabajadores vamos a estar mal”, manifestó Ramírez.

“Nosotros no tenemos indemnizaciones, ni medidas de preaviso, ni premios por nada. Creo que el Ministerio de Trabajo de Nación está pensando en implementar algo así con todos los trabajadores, lo cual no veo bien. La UOCRA a través de nuestro secretario general a nivel nacional siempre está luchando por defender los derechos de los trabajadores, y seguramente van a tener algún tipo de reunión o de conversación con el ministro de Trabajo Jorge Triaca en Buenos Aires. No creo que llegue lo que quiere imponer Nación, dado que nuestro secretario va a luchar, y nosotros no vamos a rescindir los aumentos ni nada que se le parezca. Cuando haya paritarias, iremos a paritarias”, sentenció.

Insistió en que de ahora en más prevé que “los empresarios van a poner la excusa de que la UOM firmó por 24 meses sin aumentos para ayudar al país. No estoy de acuerdo con que, a cambio de trabajo por dos años, no haya aumento de sueldo, porque de esta forma vamos a volver a la esclavitud. Los trabajadores tienen derechos y los tenemos que defender”, enfatizó.

Fuente: Sur54

