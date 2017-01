Urquiza: “No pueden volarse de un plumazo las RUPE”

La Legisladora Mónica Urquiza (MPF), manifestó sentirse “usada”” por Ejecutivo, ante el “urgente” proyecto que ingresó a la Legislatura, el pasado viernes 13 de enero, que propone crear el “Programa Especial de Complemento Social Provincial para beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Invalidez” y elimina las pensiones RUPE. “No pueden volarse de un plumazo las RUPE”, apuntó. “No se puede mandar a todos a la ANSES donde todos sabemos cual es el tipo de atención médica”, advirtió

“Durante el año pasado hemos trabajado con la participación de ONG , instituciones e incluso beneficiarios y familiares de los beneficiarios de las pensiones sobre estos temas y de todos los proyectos ingresados, este es el que más me molesta, porque directamente lo que uno interpreta, es que las pensiones que se otorgaban por discapacidad por la Ley 389, a partir de la sanción de esta Ley, la provincia no las va a otorgar más”, explicó por Radio Provincia.

“La que están otorgadas continuarán vigentes, pero quienes necesiten de esta pensión, la tendrán que solicitar en la ANSES, que es donde se otorgan las pensiones nacionales”, añadió.

Urquiza advirtió que para el otorgamiento de las pensiones nacionales “los requisitos son mucho mas exigentes que los que tiene las Ley 389, y además, los montos son menores, así que lo que hace la provincia es crear un “complemento” entre lo que paga ANSES y la categoría 10 del escalafón seco, de lo que paga Tierra del Fuego, pero lo más grave es la asistencia médica. Las pensiones nacionales la dan por un plan médico nacional que cubre el plan médico obligatorio y con respecto a las pensiones actuales, es que continuarán como están donde quienes tienen obra social , deben ser atendidos por su obra social y quienes no, los atiende el Estado por intermedio del ex IPAUSS y realmente es retroceder todo lo que se ha avanzado”.

“No es solamente es pagar una pensión, la atención a la discapacidad, implica que se necesitan otro montón de servicios y atenciones para darle a esta personas”, destacó.

“Se entiende que los recursos son finitos y hay que utilizarlos lo mejor posible, pero no volando de un plumazo los beneficios de las RUPE , hay que buscar otras alternativas”, remarcó.

“No se puede mandar a todos a la ANSES donde todos sabemos cual es el tipo de atención, ante el plan médico obligatorio.

Además la angustia que le crea a la gente-enfatizó- uno siente que el Ejecutivo nos estuvo usando, nosotros intercediendo entre los beneficiaros y el Ejecutivo que tenía serios problemas de gestión y donde hubo hasta malos tratos de parte de los funcionarios y mientras tanto ellos venían pergeñando estos proyectos, la verdad que molesta”, concluyó.

Vale destacar, que para acceder a una pensión no contributiva por discapacidad, Nación solicita cumplir las siguientes condiciones:

-Presentar un grado de discapacidad que represente para tu capacidad laboral una disminución del 76% o más.

-No percibir, ni vos ni tu cónyuge, ninguna jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva.

-No estar empleado bajo relación de dependencia.

-No tener bienes, ingresos ni recursos que permitan tu subsistencia o la de tu grupo familiar.

-No tener parientes obligados legalmente a proporcionarte alimentos o que, teniéndolos, se encuentren impedidos para hacerlo.

-Ser argentino nativo, argentino naturalizado con por lo menos 5 años de residencia o extranjero con por lo menos 20 años de residencia.

-No estar detenido a disposición de la justicia.

