Urquiza sobre Murray: “Nunca me tocó un funcionario con tal destrato y soberbia”

La legisladora del MPF Mónica Urquiza, dijo que nunca había visto un funcionario con tanta soberbia y con tanto destrato, como lo es el Secretario de Seguridad, Ezequiel Murray y evaluó que “este tipo de funcionarios no le aportan nada al gobierno”.

El Secretario de Seguridad de la provincia, Ezequiel Murray no había podido justificar ante la Comisión de Seguridad de la Legislatura provincial, 17 millones de pesos que fueron imputados como gastos reservados. Por tal motivo, debían presentar la documentación e información en una reunión pautada para la próxima semana, pero por ausentarse de la provincia, el secretario pidió realizar la reunión ayer martes 31. Pero Murray “no llevó los papeles como corresponde” ante la Comisión de Presupuesto.

Urquiza afirmó que se encontraron “que los tres famosos expedientes que anunciaron en conferencia, no eran por el monto que se había dicho”, sino que eran por un total de 24 millones de pesos.

Ante el requerimiento de la información adeudada, el secretario Murray no quiso precisar datos y no sólo eso, sino que además solicitó que “sí queríamos algo se lo pidiéramos por escrito, y que él no iba a explicar el presupuesto 2018”, porque ya lo había realizado en la Comisión de Seguridad.

El funcionario mencionó “que fue un error de conceptos, de interpretación”, al ser consultado por el error al decir que el presupuesto sería de 17 millones, cuando en realidad es de 24 millones.

“Nunca me tocó un funcionario con tal destrato y soberbia como la que tiene Ezequiel Murray. La verdad me dejo asombrada”y “lo lamento muchísimo” porque “este tipo de funcionarios no le aportan nada al gobierno”

Ahora “seguimos esperando la información oficial”, dijo Urquiza y volvió a lamentar la actitud del funcionario.

