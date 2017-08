Urquiza sostiene que el endeudamiento ya llega a los tres mil millones

La legisladora Mónica Urquiza se refirió ayer al desarrollo de la quinta sesión ordinaria de la Legislatura provincial donde, como estaba previsto, se aprobó el paquete impositivo que el bloque del MPF pedía girar a comisión.

Cuestionó que “cuando ingresan los asuntos a la Legislatura no se le puede dar el tratamiento como corresponde”, dado que “recién ayer -por el miércoles- pudimos hacernos de los proyectos”.

“Se tramitan con mucha urgencia algunas leyes en la Legislatura, que después duermen en el Ejecutivo”, observó, y apuntó a la toma de deuda. “La gobernadora es muy ejecutiva y gestiona, obtiene recursos y financiamiento, pero esto no se ve reflejado en la gestión diaria del Ejecutivo”, afirmó.

“Cuando tomaron el endeudamiento en 200 millones de dólares y emitieron los bonos en abril de este año, yo misma dije que no estaban los proyectos, y para llamar a licitación una obra se necesita de un trabajo técnico previo. Al día de hoy todavía no cuentan con esto”, sostuvo.

“Empezamos de atrás para adelante, porque uno tiene que tener los proyectos, y sacarlos en el momento que llegan los recursos. No son sólo los 200 millones de dólares, sino que todavía están en una cuenta de la provincia los 349 millones que transfirió la Nación en concepto de préstamo, que por la ley 1.149 son para el microestadio de la ciudad de Río Grande”, indicó.

“Cuando se emitieron los bonos los funcionarios y la misma gobernadora decían que la semana que viene estaban llamando a licitación. Hace unos días se llamó a licitación por un anteproyecto, porque están concursando el proyecto técnico del microestadio”, aseveró.

“Nos pasa lo mismo con el hospital de Ushuaia, porque dicen que vamos a tener un hospital nuevo, de dos mil metros cuadrados, pero hicieron el llamado a licitación con un presupuesto oficial de cien millones de pesos. Con esa plata no hacen un hospital nuevo como le dijeron a la gente. Lo único que van a hacer es desarmar las casas del barrio de profesionales y comenzar a construir las bases”, advirtió.

Remarcó que no solamente se endeuda la provincia y no se hacen las obras, sino que se está incumpliendo con deudas tomadas en años anteriores. Ayer “se aprobó un endeudamiento con la Nación de 441 millones de anticipos de coparticipación del año pasado, que debían cancelarse al 31 de diciembre. Ahora hay que devolverlos en 12 cuotas trimestrales con la tasa Badlar, que es de los bancos privados, de alrededor del 20%, más dos puntos, es decir que va a estar en el 22%. En el marco del programa de desendeudamiento de la provincia en el gobierno anterior, la tasa era del 6%, pero el gobierno de Cambiemos determinó que la tasa ahora es esta, del 22%”, dijo.

“Por este año la provincia ya debe pagar otros 200 millones de pesos de endeudamiento con la Nación, que va a transferir esa deuda al 2018 con un interés del 15%”, agregó la legisladora.

En síntesis, ayer se aprobó un refinanciamiento de deudas contraídas que no se pudieron ni se podrán pagar, tanto en 2016 como en 2017, antes del cierre del respectivo ejercicio.

Además, recordó que está pendiente la deuda con la caja y con la Nación “por el desendeudamiento de las provincias, más la emisión de los 200 millones de dólares y casi mil millones de pesos que nos están prestando por la devolución de la detracción del 15% de coparticipación -del convenio con ANSES-. Nos prestan parte de lo que nos deben a una tasa del 15% el primer año, y después del 12%. Esto es una financiera”, sentenció Urquiza.

Sin contar la deuda externa de 200 millones de dólares contraída con la emisión de bonos, la legisladora estimó que la deuda interna ya llega a los tres mil millones pesos. “Con la Nación, entre programas de desendeudamiento, préstamos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional y demás, suman unos 2.500 millones de pesos, más los 440 millones aprobados ayer, son alrededor de tres mil millones. Todo, sin contar el IPAUSS”, enfatizó por último respepto a este tema

Fuente: Provincia 23

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.