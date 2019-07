Urtubey llega a la provincia el domingo

El vicegobernador Juan Carlos Arcando confirmó la visita del precandidato a vicepresidente Juan Manuel Urtubey, el domingo 21 de julio.

“El domingo vamos a tener actividades en Ushuaia y el lunes nos trasladaremos a la ciudad de Río Grade”, dijo por Radio Provincia.

La primera visita se realizará al presidio donde se colocará una placa recordando al Gral. Martín Miguel de Güemes, quien fue preso político en la cárcel del fin del mundo, luego se trasladarán al monumento de Malvinas y la Plaza de Malvinas donde se le hará entrega de una medalla al ex gobernador descendiente de Güemes; para terminar con una conferencia de prensa para todos los medios de comunicación de la ciudad

En el ámbito electoral, al ser consultado por su apoyo a Consenso Federal encabezado por la fórmula Lavagna-Urtubey, Arcando sostuvo que “tienen una mirada más global de la argentina”, y que pretenden la unidad de todos los argentinos: “No vamos a lograr la unidad sí vamos todos separados, con esta grieta que han impuesto”.

“Todos queremos sacar adelante la provincia de Tierra del Fuego y defender la 19640”, dijo entre otras propuestas para las próximas elecciones desde su espacio.

“Vamos a acompañar las políticas que lleven adelante nuestro Gobernador y Vicegobernador, que han sido electos en las últimas elecciones, no podemos ser mezquinos”, agregó.

“Yo quiero trabajar para todos los fueguinos, ese seguro será mi slogan de campaña”. “Trabajar por la unidad de los fueguinos y no tener una mirada mezquina. A mi no me importa quien gobierne, a mí lo que me importa es que los fueguinos estén bien”, enfatizó Arcando.

“Necesitamos tener una argentina distinta, con una mirada distinta”, subrayó al explicar porque acompañan la fórmula de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey -“Consenso Federal 2030”

Recordemos que Nuevo País lleva como precandidaturas a senadores al vicegobernador Juan Carlos Arcando y Susana Sosa, como titulares, y a Fernando Temaris, Alicia Quevedo y Gustavo Obelar, como precandidatos titulares a diputados en su boleta. “Nosotros ya tenemos aprobada la boleta de los partidos políticos”.

Finalmente dijo que buscará representar a los fueguinos en el Congreso de la Nación y tener voz y participación y “no estar callado como han estado callado, este último tiempo, los que nos han representado”.

