Vernet: “Sciurano es el mejor candidato que tiene la UCR”

Así lo manifestó el referente radical, Alejandro Vernet al referirse a las elecciones legislativas que se realizarán en Octubre. Pese a las diferencias que mantiene el actual presidente de la UCR, Federico Sciurano con Cambiemos, Vernet indicó que “mayoritariamente está decidido que vamos a participar dentro de Cambiemos”.

El referente de la UCR fueguina, Alejandro Vernet, aseguró que “lo que haremos lo resolveremos el próximo lunes 29 en la Convención Provincial, órgano al que le competen las políticas de alianza, de la misma manera que le compete a la Convención Nacional con las alianzas nacionales”.

Pese a esto reconoció que “no estoy al tanto de la reunión del Comité Provincial (que se realizará hoy) que puede emitir postura sobre cualquier órgano del partido pero quien debe tomar una decisión sobre las alianzas en consonancia a la Convención Nacional es la Convención Provincial”.

Aclaró que “esta elección es netamente nacional, pero como se establece en la Convención Nacional estas alianzas tienen que estar dentro de Cambiemos”.

En ese sentido recordó que “cuando la Convención tomó la decisión de crear UNIRTDF no se le dio la posibilidad al afiliado de opinar y todos los ciudadanos tienen derecho de participar del partido político y frente que quieran”.

“Si la circunstancia es si no me dan esto hago esto otro, es una posición difícil” reflexionó Vernet. Al tiempo que consideró que “lo que debemos tratar es buscar situaciones intermedias, de ninguna manera se permitiría que no participe del gobierno nacional”.

“En este caso particular la Convención del partido propondría que no haya una lista radical dentro de las PASOS. Debemos garantizar que el candidato de la UCR o de Cambiemos surja de las PASOS sin ningún condicionamiento” indicó el referente radical.

Fuente: Actualidad TDF

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.