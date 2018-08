Vidrios polarizados en Chile: “se arribó a un acuerdo de palabra”, aclaró Bertotto

El concejal del PRO Tomás Bertotto sostuvo que, luego de su reunión en Cancillería con la directora de límites y fronteras Mónica Dinucci, “ella accionó, viajó a Chile, se juntó con el director de límites y frontera chileno, se comunicó con el cónsul argentino en Punta Arenas” y se arribó a un acuerdo “de palabra”, por el cual van a “hacer la vista gorda y no controlar los autos argentinos en tránsito”, dijo hoy por Radio Provincia.

Explicó que “los chilenos no podían dar nada por escrito donde digan que no van a cumplir con la ley, lo que sí hicieron fue comprometerse a permitir que los argentinos en tránsito, ya sea camino al continente o de visita en Punta Arenas, puedan circular con vidrios polarizados; y avisaron a carabineros para que no labren las multas que la violación a la ley chilena generaría”.

Recordó que la conversación con Mónica Dinucci “fue hace un mes atrás y no ha habido multas, es decir que se concretó en forma inmediata y el compromiso entre ambos directores de frontera, Mónica Dinucci y el director chileno, es que no van a generar multas”.

Aseguró que de esto “están avisados el cónsul de Punta Arenas y el embajador argentino en Chile, para accionar cualquier mecanismo ante un problema. Dinucci dejó claro que los chilenos no pueden cambiar la ley ni decir por escrito que no se cumpla, pero hay un aviso a carabineros y hay que ver si esto se cumple. Según ella los fueguinos se pueden quedar tranquilos y atravesar sin problemas las rutas chilenas”, garantizó.

Se le consultó sobre las declaraciones del cónsul de Chile en Río Grande, que desconoce este este acuerdo de palabra y advierte que se aplicará la ley. Según Bertotto, “esto se puede corroborar con el embajador argentino en Chile, con el cónsul argentino en Chile. Dinucci accionó a pedido mío y viajó personalmente a Chile para realizar esta gestión. Según su palabra hay un compromiso chileno de no generar multas”, reiteró.

Ante el mensaje del cónsul en Río Grande, expuso que “los chilenos no van a escribir que no se cumpla la ley. Para mí debería haber una excepción en la ley para los vehículos en tránsito, pero los chilenos no lo ven así. Lo que sí dicen es que lo que pueden hacer es hacer la vista gorda (sic) y no controlar los autos argentinos en tránsito, y le avisaron a carabineros que hagan eso. A mí me hubiera gustado más una excepción a la ley pero la respuesta que recibió la ministra Dinucci fue esa”, concluyó

Fuente: Sur 54.

