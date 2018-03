Viven en una carpa esperando la entrega de las viviendas del SOEM

Silvia Caballero, asegura que no pudo seguir afrontando los gastos de un alquiler y tuvo que tomar la decisión de vivir en una carpa: “Si no me das la casa, voy a tener que poner una carpa en el predio”, le había dicho el marido de Silvia a la Secretaria General del SOEM, Sandra Esperón.

Sin respuestas, la vecina junto a su marido (empleado municipal), instalaron la carpa en el terreno de ASOEM ubicado frente a las viviendas para los afiliados al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Ushuaia, esperando la entrega de las casas.

La mujer, en los estudios de Radio Provincia, contó que en octubre le informaron a la señora Esperón que no podían seguir sosteniendo el alquiler, que por favor, necesitaban ingresar a la casa de los afiliados.

“Nosotros desde marzo 2017 venimos pagando cosas, arrancamos con el pago de zepelín como dato, en abril nos hicieron firmar un contrato con la persona que iba hacer las cámaras sépticas y el tanque de agua, hasta tanto se hacían los servicios de red”.

“En octubre la señora Esperón decidió que quería todos los servicios de red, por un conflicto que tuvo ella con el municipio”. En ese contexto, los 54 pre-adjudicatarios tenían que pagar un adelanto, porque la obra costaba 3 millones y medio de pesos: “En octubre había que hacer un adelanto de 20 mil pesos, ahí le presentamos, por escrito con mi esposo, que no podíamos enfrentarlo porque no teníamos más margen”.

Situación que, según Silvia, se fue dando por la promesa que ya estarían por habitar las viviendas: “compramos las cosas como ya estábamos casi adentro, fuimos sacando créditos y créditos, ahogándonos financieramente”, fue así como se lo manifestaron a Esperón “por escrito y verbalmente”, que no “podíamos asumir ese gasto, que si estuviéramos adentro de la casa, cambiábamos alquiler por pago de inicio de obra”.

En su relato, Silvia contó que sufrieron ella y su marido, aprietes, amenazas, extorciones y se les dijo que se los iba a sacar de la lista de adjudicatarios.

Postergando una derivación a Buenos Aires, la damnificada agregó que cuando pidieron recibos a la Secretaria del Gremio para saber qué habían pagado, la misma respondió que “en el recibo figuraba descuentos varios a SOEM”, también fueron eliminados del grupo de whatsapp de preadjudicatrios, entre otras acciones que rozan lo ilegal.

Con dos hijos menores y una estudiando en la facultad, Caballero manifestó que “no podemos pagar el alquiler y la propietaria nos pidió que entreguemos la casa y nos fuimos a dormir en carpa”.

Sin poder continuar pagando lo que el gremio les pide, porque no les alcanza. Con ayuda del municipio, que en diciembre les adelantó un sueldo entero para afrontar gastos atrasados, pero sin poder seguir afrontando el pago del alquiler, la decisión de vivir en una carpa fue la única solución: “Desde marzo 2017 que estamos por entrar a la casa” y todavía están esperando.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.