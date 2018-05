Vocales piden la “inmediata destitución” de la Presidenta de la OSEF

Los Vocales Electos por los Activos de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), en conjunto con los Vocales Electos por los Pasivos de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF), piden la “inmediata destitución” de la Presidenta de la OSEF, Margarita Gallardo.

En una nota le aseguran a la Sra. Gobernadora que “si Ud. no toma medidas urgentes, con toda la información con la que cuenta, será responsable política y económicamente por el perjuicio fiscal que pueda determinarse”.

Los vocales de la CPSPTDF y de la OSEF piden, a días de que se desarrolle en la ciudad de Ushuaia la reunión del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), que en esta ocasión tiene como anfitriona a la Presidenta de la OSEF de Tierra del Fuego, Margarita Gallardo, los vocales electos de la Obra Social y de la Caja de Previsión, la “inmediata destitución” de la Presidenta de la OSEF, Margarita Gallardo, por “inmoralidad pública y mala administración de los recursos de la Obra Social”.

Aseguran además que “La Sra. Gallardo ha excedido sus facultades y competencias funcionales autorizando gastos que superan ampliamente los $500,000, violentando lo permitido en el jurisdiccional de compras, que lo limita a $ 340,000, para la contratación directa por un “mismo objeto del gasto”.

“Desde nuestra posición estamos a favor de las capacitaciones y de encuentros que aporten el fortalecimiento y crecimiento y a su vez contribuyan a mejorar las coberturas de atención y la calidad de las prestaciones a los afiliados de nuestra obra social”. Pero por el mismo motivo manifiestan que “rechazamos y repudiamos este tipo de gastos santuarios y excesivos, en momentos en que a través de actos resolutivos propios de la presidencia se restringen las coberturas, se niegan prestaciones médicas, no se reconocen reintegros ni médicos no convenidos, como no se atiende con la solidaridad que expresa la Sra. presidenta de la OSEF, a los derivados sobre las coberturas de ayudas socioeconómicas, se eleva a más del 700% los costos de los coseguros que deben afrontar los afiliados, y se los condena a penar y padecer miseria con $500 diarios para la cobertura de gastos cuando por la gravedad de su salud deben ser tratados fuera de la provincia”.

Los vocales indican también que “éstas acciones además de constituir arbitrariedad, prueban un real comportamiento abusivo y deshumanizado al que se llevó dentro del sistema de salud en nuestra obra social en esta gestión, además de no respetar ni ajustarse a las normativas de contratación de gastos, tal como lo resalta el Tribunal de Cuentas en múltiples observaciones realizadas” y pidieron que estos comportamientos no sean respaldados, porque son las acciones “que corrompen a la adminstración pública”.

“Es por ello que le decimos Sra. Gobernadora que si Ud. no toma medidas urgentes, con toda la información con la que cuenta, será responsable política y económicamente por el perjuicio fiscal que pueda determinarse, de acuerdo a la denuncia presentada en el Tribunal de Cuentas solicitando se investigue el posible desdoblamiento y direccionamiento de la contratación en cuestión”.

“La facultad discrecional de todo funcionario público está sujeto al cumplimiento de las normas legales, pero también a las morales y de ética pública”, finalizan.

Firman: Elisa Dietrich, Vocal por Pasivos CPSPTDF; Mónica Celia Díaz, Vocal por Activos CPSPTDF; Gustavo Caicheo, Vocal por Pasivos OSEF y Aníbal Torres, Vocal por Activos OSEF.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.