Antes que termine en femicidio, piden la detención de un hombre por violencia de género

Tras varios hechos de violencia de género, el Dr. Jorge Hernández, abogado defensor de una joven víctima, pidió la detención de la ex pareja para evitar un femicidio. Además, el letrado solicitó a la justicia otro accionar, ya que con el que vienen realizando, no se logró nada.

Su defendida recibe ataques reiterados por parte de su ex pareja: “Hoy hemos pedido que se determine la prisión preventiva, porque esta violencia de género va aumentando y ya se le dieron varias oportunidades a esta persona. Se le prohibió el acercamiento, se le impuso una multa y la volvió a golpear. Es momento de tomar una medida como la detención, porque desconoce todo tipo de orden que le da el juzgado. Además, amedrenta a mi clienta para que no lo denuncie”.

“Estamos ante una persona que no reconoce límites y desconoce todo tipo de medidas que ha dispuesto el juzgado”, dijo el letrado y agregó que por eso pidió la detención y ahora están esperando que se ordene: “La multa para mí fue poco y, para salvaguardar a la víctima, y atendiendo a la jurisprudencia de la Corte, estamos ante una persona que no reconoce las órdenes del juzgado ni las normas de conducta, y además está entorpeciendo la investigación de la causa. Debería estar detenido, porque puede ser una víctima más de femicidio”, advirtió el Dr. Hernández.

“Yo la estoy ayudando porque estaba sin un peso, la habían dejado en la calle y me llamó el vicegobernador para ver si podía darle una mano. La estoy representando ad honorem pero hay mucha gente que está en esta situación y no tiene acceso a un abogado, y no tiene cómo estar encima del juzgado para que accione. Hoy tenemos que garantizar a las víctimas de violencia de género una asistencia legal y una asistencia psicológica, porque lo más difícil para las chicas que padecen violencia de género es contratar un abogado y contar con asistencia psicológica”, planteó. En este caso la vivienda pertenece al suegro y es complejo que ella pueda quedarse allí. Se encuentra mejor donde está pero no está a salvo de que el agresor se pueda presentar y golpearla nuevamente”, concluyó.

Fuente: SUR 54- Radio Provincia

