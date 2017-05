Apartan del cargo al “comisario WhatsApp”

La medida fue adoptada por la institución policial para con el jefe de la comisaría Quinta, el comisario Marcelo Guerrero, reconocido no solo en la comunidad y en la provincia, sino el país, debido a la implementación del sistema de vigilancia vecinal mediante grupos de WhatsApp y otras herramientas como el botón antipánico. El apartamiento de Guerrero se da a partir del sumario administrativo interno y causa judicial en paralelo, tras un confuso episodio en relación a una consigna policial que no estaba en la vivienda de una mujer que denunció una violación de parte de su ex pareja.

Fue el propio director de Seguridad de la Zona Norte de la Provincia, el comisario Daniel Moraga, quien notificó a Guerrero de la resolución adoptada por la Jefatura de la Policía. Fue de esta manera que al funcionario judicial le ordenaron el apartamiento del cargo o pase a disponibilidad, como así también la entrega de su arma reglamentaria y demás elementos que hacen a la función policial.

La medida se toma en el marco de un sumario administrativo y se lo separa del cargo en forma preventiva, a partir de la polémica generada esta semana con una consigna policial ordenada por la Justicia en el domicilio de una mujer víctima de violencia de género.

Una orden judicial indicaba la presencia policial en su vivienda, que no estuvo el martes cuando la ex pareja de la mujer se hizo presente en el domicilio, y abusó sexualmente de la joven.

Ante ello Guerrero explicó en su momento que la consigna se coordinaba con la víctima en los horarios en que se encontraba en la vivienda, y se levantaba cuando se ausentaba, presencia que la víctima no notificó a la comisaría y la encontró en situación de desprotección.

Ahora el sumario interno analizará responsabilidades en esta situación, por lo que Guerrero estará apartado preventivamente, a la vez que el comisario Imfeld estará a cargo de la comisaría Quinta.

Lo que aún no tiene definiciones es como continuarán trabajando los sistemas de WhatsApp que Guerrero coordinaba personalmente.

Fuente: Provincia 23

