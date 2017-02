ATE sobre pauta salarial: “Provincia tiene discutir con Nación porque hay realidades diferentes”

El Secretario general de ATE, Marcelo Córdoba, se refirió al encuentro que el gremio mantendrá con la semana próxima con la gobernadora Bertone para comenzar a definir paritarias. “El gobierno provincial tiene discutir con el gobierno nacional, porque hay realidades diferentes”, evaluó.

La dirigencia de ATE fue recibida ayer fue recibida por el ministro de Gobierno, José Luis Alvarez, en la delegación Río Grande, para comenzar a definir lo que será la discusión en paritaria y establecer la pauta salarial para los agentes de la administración pública. Allí, Bertone hizo saber a la dirigencia de ATE, que los recibirá la próxima semana para comenzar a definir paritarias. T

En declaraciones a Radio Provincia, Córdoba manifestó “que no podemos decir ligeramente que está bien el 18%, porque hay una diferencia en cuanto a Nación donde hubo un 31% en menos de 60 días el año pasado. Si eso hubiese pasado en Tierra del Fuego no sería descabellado ese 18 o 20% siempre y cuando no se dispare el proceso inflacionario y esto haría entre 2016 y 2017 un promedio de u 24% y estaríamos más cerca del salario real. Este es nuestro planteo”.

“El gobierno provincial tiene discutir con el gobierno nacional, porque hay realidades diferentes”, destacó.

Vale recordar que este jueves, la gobernadora Bertone, se reunirá con gobernadores de otras provincias, para acordar un “techo” a la pauta salarial que será ofrecida a los docentes, en función del estado de las cuentas públicas, ante la disminución de los recursos por coparticipación, ante el nuevo esquema de Ganancias y la caída del consumo

