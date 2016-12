Bertone inauguró una nueva sala de Neonatología

La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, inauguró ayer el nuevo servicio de neonatología del Hospital Regional Río Grande, que contó con una inversión de 1,7 millones de pesos.

Se trata de diez unidades de Neonatología y una central de monitoreo con 10 monitores de última generación. Además se realizó la nueva red de gases medicinales: vacío, oxígeno y aire comprimido, se reacondicionó todo el área con colocación de pisos sanitarios en el servicio completo, se realizaron trabajos de pintura y la cartelería necesaria.

El trabajo también fue posible por el trabajo del personal propio del área de mantenimiento del Hospital y de la colaboración de la Cooperadora “Juntos por el Hospital” que aportó el mobiliario y las heladeras para el servicio que se inauguró ayer, como ocurrió cuando se abrió la internación pediátrica.

El secretario de Administración Financiera, Víctor Díaz, señaló que “pasado un año de gestión, y así como nos encontramos en su momento con internación pediátrica, cuando llegamos aquí encontramos un espacio lleno de durloc y sin nada; el enorme esfuerzo y la decisión política de la gobernadora y la conducción y enorme esfuerzo de los trabajadores del Ministerio de Salud, de las áreas de administración financiera e infraestructura hizo posible esto que hoy inauguramos”.

La gobernadora Rosana Bertone remarcó que la fecha no fue elegida al azar. “Cuando Víctor Díaz me hizo la propuesta de hacer esta inauguración el 28 de diciembre, dije `me encanta la fecha´ porque se ha hablado tanto del 28 de diciembre, el Hospital y el peronismo, que para mi es algo importante”.

En este sentido remarcó que “se ha hablado tanto de la represión y el Hospital que yo como peronista quise venir un 28 de diciembre a restituir derechos, a que dejemos las cosas del pasado en el pasado y nos pongamos a pensar en el presente y en el futuro que es lo que se merece la gente, que es lo que quiere la comunidad, que estemos unidos buscando soluciones para vivir mejor”.

Además la mandataria destacó que “este es un lugar de vida, acá se decide la vida de la gente, en estas cunitas se van a tratar niños de 32 semanas de gestación en adelante y si son de 500 gramos van a ser derivados a Ushuaia donde la sala de neonatología tiene una capacidad instalada de las mejores de Argentina”.

“Quiero que cuidemos estos logros entre todos, hay que concientizar a toda la población de que este es el hospital de todos, del que tiene y no tiene recursos, porque en cualquier situación, por más que una persona tenga Osde, puede tener que venir acá, y estas instalaciones siempre tienen que estar resguardadas.

Arrancamos de muy abajo, con una muy baja consideración de la opinión pública en cuanto al tratamiento de las cuestiones de salud. En cualquier encuesta de opinión lo que más le interesa a la gente de Tierra del Fuego es la salud y es lo que más mala consideración tenía. Este año que ha sido muy difícil, más allá de mi decisión política quiero valorar que podemos seguir construyendo salud, el hospital, y los espacios, por los trabajadores de mantenimiento que hacen estas obras por administración”, añadió.

Por último destacó que “estoy apostando a que el trabajador del hospital comprenda que este es su lugar de trabajo, que lo tiene que amar, que los sueldos pueden ser mejores o peores, siempre apostamos a que sean mejores, pero también entiendan que hago lo que puedo con los recursos que tengo en una realidad muy complicada de la argentina y el mundo, tengo expectativas de que el año que viene sea mejor”.

El acto contó con la presencia del vicegobernador Juan Carlos Arcando, el ministro de Salud Marcos Colman, el secretario de Administración Financiera Víctor Díaz, entre otros funcionarios, legisladores, directivos del Hospital, médicos y personal del centro de salud.

