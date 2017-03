“No hay que poner un número, hay que determinar que sistema de salud quieren”

El titular de la SIPROSA Dr. Jorge Carmassi, aseguró que no hubo ningún tipo de acercamiento desde gobierno provincial, para negociar “recomposición salarial , condiciones laborales o todo aquello que tenga que ver con funcionamiento del sistema público de salud”. “No hay que poner un número, hay que sentarse y determinar que sistema de salud quieren”, aseveró.

Por Radio Provincia, Carmassi cargó contra la funcionarios provinciales, quienes “por capricho hoy no nos permiten estar sentados en una mesa de diálogo”.

“Nosotros no tenemos ningún tipo de respuesta favorable, cada vez que hablamos del tema salen fustigándonos con cuestiones hasta a veces personales, lo que muestra muy poca capacidad del interlocutor que debería estar hablando con nosotros las problemáticas que afectan al sector en los hospitales públicos de Tierra del Fuego”, reclamó.

“Deberían estar dándonos un espacio y sentarnos a dialogar intereses, que en definitiva, son comunes, porque nosotros somos una herramienta de esta política de salud que este gobierno diseña y sin la herramienta no se puede trabajar, así que ellos sabrán íntimamente la razón por la cual no se quieren juntar con SIPROSA”, objetó.

Carmassi aseguró que “hoy el funcionamiento de los profesionales está bastante alicaído, con la pérdida de profesionales que hemos tenido, con las especialidades con profesional contratado a cifras que son hasta obscenas y defienden al sistema como que está funcionando y no es así, la verdad muestra lo contrario”.

Aseveró que tanto el Secretario del Gobierno Alejandro Ledesma, como el Ministro de Salud Marcos Colman, se “olvidaron su pasado” y “son defensores acérrimos de este sistema”, por lo que pidió sinceridad y añadió: “No hay que poner un número, hay que sentarse y determinar que sistema de salud quieren y decir, bueno, cuenta esta cantidad de dinero sostenerlo, ver si lo pueden afrontar y si no pueden, que digan que no pueden y lo van a tercerizar, pero que lo digan, así no estamos sumidos en esta agonía”.

“Por último, desmintió “versiones de un sindicalista que no es de SIPROSA y negocia en estos momentos con el gobierno provincial, porque no hemos negociado, ni Saponi ni yo, un peso de las horas guardias , es una mentira absoluta”.

