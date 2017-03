Colectivos: Nuevos unidades llegarían a fines de mayo o comienzos de junio

El gerente de Angus Catering Norberto Ocorzo se refirió a la fecha de comienzo de funcionamiento de la nueva empresa, a la fecha de llegada de las nuevas unidades, como así también afirmó que aún no están cobrando el subsidio desde el Municipio.

Remarcó que “nadie tiene veintidós colectivos esperando ganar o no una licitación, es una inversión importante, y siempre hay después de la adjudicación un periodo importante para poder acondicionar las unidades, a cualquiera de las empresas que gane”.

Asimismo recordó que “hubo cuatro oferentes, dos presentaban vehículos usados que hubieran podido salir en forma inmediata, pero las otras dos que presentamos ofertas con vehículos 0 Km. no podemos operar, pero independientemente de esto, hay un período de sesenta días aproximadamente, donde hay que hacer un montón de trámites a nivel nacional, provincial, para que se habiliten las unidades, el combustible, la tarjeta SUBE, entre otros puntos, pero todo esto no es en forma inmediata, pero la verdad es que hay que realizar un montón de trámites para que se habilite el servicio de forma debida que requiere entre sesenta y noventa días para poder brindar el servicio”.

El representante de la empresa confirmó que la empresa comenzará a “funcionar el 1 de abril, y las nuevas unidades 0 Km. estarán a fines del mes de mayo, comienzo del mes de junio, con lo cual durante ese transcurso de tiempo le estaremos alquilando los colectivos usados a la empresa Montecristo”.

Respecto de las características que tendrán las nuevas unidades, aseguro que “las 22 unidades tendrán rampas para discapacitados, a pesar de que no era un requisito que estaba dentro del pliego de la licitación, lo estuvimos analizando en la empresa, y decidimos incorporarlas a las mismas, las cuales serán colocadas en Río Grande una vez que lleguen las unidades, lo cual tiene que ver con la inclusión de las personas”.

En cuanto a la situación de los chóferes, mantuvo que “las empresas realizamos todos los trámites correspondientes, la gente no los ha hecho en su totalidad, solamente cinco o seis personas que lo han terminado, hoy tenemos una reunión con el gremio, de forma de poder resolver esta situación, pero la fuente de trabajo está garantizada por pliego”, confío, al tiempo que sostuvo que son “cincuenta y cinco personas en total las que tienen que realizar el trámite, con lo cual es muy poca la gente la que ha hecho el trámite, no sabemos porque no lo han hecho, teniendo en cuenta que está garantizado por pliego, por el Ministerio de Trabajo, que también es el órgano contralor para que se cumplan legalmente todas las cuestiones, por lo cual esperemos tener la reunión para poder destrabar la situación”.

Finalmente fue consultado si estaban cobrando el subsidio por parte del Municipio, señaló que “todavía no, el subsidio lo está cobrando la empresa Montecristo, que es la empresa que está habilitada, por lo cual nosotros no estamos cobrando nada”, concluyó el gerente de la empresa Norberto Ocorzo.

Fuente: Minuto Fueguino

