“Contra Tierra del Fuego hay un desinterés. Tienen una mirada muy centralista”

El intendente de Río Grande, Gustavo Melella calificó como “increíbles” las medidas que van en contra de los trabajadores, frente al recorte en las asignaciones familiares dispuesto por decreto presidencial y adelantó una presentación judicial similar a la que ya realizó con el primer tarifazo del gas.

Por FM Centro, dijo que “estas medidas” son increíbles porque van en contra de los trabajadores y se ven en este último tiempo: “El ajuste nos toca a todos los vecinos, cuando aumentan la tarifa de gas, de electricidad, la quita de subsidios. La quita en asignaciones familiares va directamente a los hijos de los trabajadores y de los que menos tienen. Son todas medidas en contra de los que menos tienen y de la clase media, mientras el gobierno devuelve retenciones al campo, a las mineras, en beneficio de los grandes grupos económicos. Está claro que este gobierno piensa así, pero se profundiza ahora con el FMI.

En ese marco adelantó que, junto al presidente del partido Federico Runín y otros abogados, se encuentran trabajando en algunas presentaciones, incluso con “abogados reconocidos dentro de ANSES; para hacer algo que no sea un acto político solamente, sino que tenga contundencia y se le pueda poner freno a esta medida del gobierno nacional”.

“Esta medida ayuda a profundizar la crisis, en un momento en que hay que buscar herramientas para sostener a los vecinos y sostener los niveles de consumo”, reclamó y expresó que si bien no desea terminar siempre en una presentación judicial, al ser una verdadera barbaridad la medida, van a hacer todo lo que puedan, “no sólo debe ser desde lo declamativo, sino desde lo judicial, y lo vamos a hacer como lo hicimos en su momento con el tarifazo del gas”.

Melella reiteró que “este gobierno ha demostrado el péndulo de devolverle recursos a los grandes grupos económicos, como es el campo y las mineras, y quitarle a los que menos tienen. Este ajuste es feroz y uno desea que este gobierno reaccione por voluntad propia, que reconozca el error, sobre todo en este momento en que no hay consumo, donde hay despidos, donde hay un informe de la industria que es desalentador. En este marco, reducirle al que menos tiene, es un golpe muy duro y hasta un golpe moral muy duro de parte del gobierno nacional”.

“Esto es más grave, porque lo de ANSES no es sólo Tierra del Fuego sino toda la Patagonia y provincias limítrofes muy empobrecidas. Yo estoy convencido de que el gobierno nacional tiene un compromiso muy grande con Gran Bretaña sobre toda el área austral y van a seguir avanzando. Ellos dicen que siempre le han pedido proyectos a la provincia sobre la industria de Tierra del Fuego y la provincia no responde, pero yo creo que tienen una mirada muy corta y que no favorece a la industria nacional en general, no solamente a la de Tierra del Fuego”, analizó.

Finalmente, fue muy crítico con el gobierno de Macri al decir que “contra la Patagonia y contra Tierra del Fuego, hay un desinterés”. “Ellos tienen una mirada muy centralista, muy unitaria, muy de la Capital Federal, de Córdoba, de Santa Fe, por la cuestión electoral, porque es de donde más votos obtienen y lo único que han demostrado es una gran centralización y una mirada al ombligo”, fustigó.

Fuente: Provincia 23

