Cupo laboral trans: Von der Thusen tampoco acompañará la iniciativa

El Concejal del Partido Verde consideró que aspectos de índole legal se contraponen con la iniciativa y coincidió con el concejal Paulino Rossi en cuanto a generar herramientas que habiliten a otras minorías a reclamar beneficios similares.

Remarcó que su posición se debe al hecho de que la propuesta de marras “no respeta principios legales y constitucionales de igualdad e idoneidad para ocupar un cargo en la administración pública” toda vez que “es necesario poner en igualdad de condiciones a todas las personas de la ciudad” punto sobre el cual coincidió con otras voces que se oponen en cuanto a que la norma generaría un privilegio por encima del resto de la ciudadanía.

Von der Thusen recordó además que en la actualidad “hay muchos trabajadores que desde hace mucho tiempo están trabajando en los planes laborales y no pueden acceder al Estado a prestar servicios en forma permanente o cuántas mamás solas hay que tampoco tienen la prioridad de ingreso o cuántos fueguinos hay que no van a poder tener la misma oportunidad” remarcó a la hora de promover “igualdad de oportunidades para todos”.

Además recordó que “el ingreso a la administración pública, según lo establece la Ley Nacional N° 22140, debe ser por condiciones de idoneidad y no personales” entendiendo que otras minorías podrían reclamar una norma similar para ingresar a trabajar al Municipio.

Por lo cual consideró que la responsabilidad del Estado es “brindar otras herramientas para la inclusión y concientización para la no discriminación, pero me parece que como herramienta de inclusión no es la correcta el ingreso prioritario al Estado a través de una norma legislativa”.

Von der Thusen aclaró, no obstante, que su postura sobre el proyecto “no implica que no esté consciente de las dificultades que tienen las personas trans o que no vea la necesidad de avanzar sobre mecanismos de inclusión que garanticen la igualdad de oportunidades” sin embargo “hay otros sectores de la sociedad que también atraviesan situaciones complejas y necesitan soluciones de orden laboral y económico” por lo que el Estado “tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que todos estos sectores puedan satisfacer sus necesidades en estos aspectos”.

En el mismo tono destacó el trabajo de su par, Verónica González “por visibilizar a este colectivo, pero como dije anteriormente considero que no es la manera de solucionar lo planteado. Ante esto me pongo a disposición de este colectivo y mis pares para trabajar en una normativa superadora que realmente las ponga en la condición de igualdad que expresan no tener” sentenció finalmente el edil.

Fuente: Actualidad TDF

