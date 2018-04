Docentes sin cobrar: “nos dijeron que no hay presupuesto”

Un grupo de docentes de la ciudad de Río Grande que no cobran sus haberes concurrieron, este martes, a la delegación del Ministerio de Educación, acompañados por integrantes de la conducción del SUTEF, para pedir algún tipo de solución.

Los docentes no fueron atendidos porque no había funcionarios que les pudieran dar respuestas. En su plan de lucha, los educadores dijeron que están dispuestos a volver “el sábado o domingo a cualquier hora” para lograr que les liquiden los sueldos que les deben.

Juan González, secretario Gremial del SUTEF, dijo que los reclamos tienen que ver con los “docentes que tomaron cargo en el acto público el 26 de febrero; es decir son los cargos que el Ministerio de Educación, todos los años, otorga”.

“Son cargos que están presupuestados” y que esos docentes “a la fecha, no han percibido sus haberes, cuando toda la documentación requerida, fue elevada en tiempo y forma, y salió de la institución como corresponde”, indicó.

González dijo que fueron a la Delegación del Ministerio de Educación “con el ánimo de encontrar algún tipo de solución; pero la respuesta que recibieron fue que llamaron al área de Recursos y dijeron que no hay presupuesto”.

En esa línea agregó: “son cargos que han sido presupuestados, porque los ha entregado el mismo Ministerio de Educación, en un acto público, con la Junta de Clasificación y Disciplina del respectivo nivel, y hoy la respuesta que dan es que no hay presupuesto. Es decir que si no hay presupuesto van a estar trabajando gratis hasta que aparezca la plata”, señaló.

“La verdad es que es una situación muy penosa, porque un trabajador trabaja para ganar plata, por más vocación que tenga, pero la verdad es que si no percibís un salario no vas a prestar el servicio. La verdad es que hace tiempo vienen prestando ese servicio y hoy estamos a 25 de abril y los docentes no saben si van a cobrar su salario, ni siquiera el mes que viene”, aseguró González.

