El abogado de Melella acusó al fiscal Mayor Quadrini de “haber alterado la declaración de una de las víctimas”

El abogado patrocinador del intendente Gustavo Melella, Francisco Ibarra presentó, a primera hora de esta mañana ante el juzgado del Dr. Raúl Sahade, un pedido de recusación para el fiscal Mayor, Guillermo Quadrini por “falta de objetividad y haber alterado la declaración de una de las víctimas en perjuicio del imputado”, dijo.

Esto fue en relación a la primera requisitoria fiscal que hiciera por el hecho denunciado por Lovera, en el cual indicó elementos que la víctima no había dicho en su declaración, “esta alteración no es solo una falta de objetividad sino un obrar ilegítimo, viola el principio de legalidad e imparcialidad”, señaló Ibarra.

Quadrini, “tiene en su deber, investigar, y para ello debe sujetarse a la ley, no podes alterar un testimonio para posicionar en mejor situación a una víctima y perjudicar al imputado”, explicó, agregando, “incorporó hechos que no narró la víctima, y de hecho ello fue expresamente señalado en la nulidad del juez, al incorporar hechos del relato del abogado querellante y no de los dichos de la propia víctima”.

Ahora el juez Sahade deberá resolver sobre este pedido.

Fuente: Actualidad TDF

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.