“El gobierno actual tiene que gobernar hasta el final de su mandato” sin comprometer “cuestiones futuras”

El coordinador de Gabinete y Control de Gestión del Municipio, Agustín Tita, dijo que ellos no van “a hacer un acto de revisionismo histórico ni mucho menos”.

El funcionario sostuvo que “simplemente haremos lo que dice la normativa y en el caso de la transición están establecidos cuáles son los pasos que deben dar”, y recordó que “también está garantizado que el gobierno actual tiene que gobernar hasta el final de su mandato y que no comprometa cuestiones futuras”.

Respecto de la publicación del jefe de Gabinete provincial, Leonardo Gorbacz, que en redes sociales comparó ingresos de la gobernadora y ministros con el del intendente y secretarios de Río Grande, Agustín Tita manifestó que “no sé a qué puede contribuir eso. Pareciera que estamos hablando de la transición y algunos quieren desviar la vista hacia otras cuestiones”.

“Lo que gana el intendente y los secretarios no es ningún secreto, es información que está publicada en los boletines oficiales. Si vamos a llevar la discusión para ese lado estamos mal”, afirmó y agregó enseguida: “parece que algunos no entendieron cómo han gobernado todos estos años y cómo les fue en las elecciones”.

Para cerrar el tema, Tita sugirió que “si la idea es seguir esta transición de esa manera la verdad es que es muy triste, sobre todo para la comunidad que sigue viendo lo mismo que vio hasta hace poco, antes de las elecciones”.

“La gobernadora ha hecho referencia a la situación complicada de la Provincia para pagar sueldos, así que esas son las cuestiones en las que tendrían que estar pensando porque tienen que gobernar hasta diciembre”, concluyó.

Fuente: Sur 54