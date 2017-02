“El inicio de clases no va a ser normal”, advierten desde SUTEF

La titular del SUTEF Río Grande, Verónica Andino anticipó que de no convocar el gobierno provincial, a paritarias “no habrá un inicio normal de clases”. Estimó que solicitarán “una recomposición salarial por encima entre de 50 o 60%”. No obstante admitió que deben “discutirlo con los compañeros” ya que aseguró, el gobierno provincial no tiene intenciones de sentarse a discutir.

“A partir de hoy hemos comenzado a recorrer las instituciones de primaria y de inicial que han dado inicio hoy con la presentación de los docentes para coordinar con nuestros compañeros esencialmente el debate y la discusión, uno dice asamblea porque hay presencia en las escuelas para poder discutir y demás. Lamentablemente el año pasado el gobierno provincial avanzó en la prohibición de las asambleas para poder discutir todo lo que tenga que ver con nuestra situación en sí y vamos a trabajar fuertemente en eso”, explicó la dirigente gremial por Radio Provincia.

“Estamos recorriendo los edificios para ver si están en condiciones para cuando lleguen los alumnos “, detalló.

“Hay una negativa del gobierno nacional a sentarse a discutir paritarias y lo mismo con provincia”, reclamó.

“Todo dependerá de las cifras que se discutirán en paritarias pero todavía no nos hemos podido sentar siquiera a discutir siquiera”, evaluó.

Andino sugirió “una recomposición salarial por encima entre de 50 o 60%, pero lo tenemos que discutir con los compañeros” . Teniendo en cuenta el proceso inflacionario del país. Además admitió que muchos docentes se han ido de la provincia “porque la situación en muchos casos es insostenible”

Sobre el inicio de clases, aseguró “que no están dadas las condiciones para el inicio normal de clases porque esencialmente no hay convocatoria a paritarias y el gobierno provincial no tiene ninguna intención de sentarse a discutir”.

“Hay que discutir salarios porque no se puede hablar de normalidad porque ningún docente puede vivir con $12.500, así que seguramente el inicio no va a ser normal en Tierra del Fuego e incluso en otras provincias”, concluyó.

