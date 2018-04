El Municipio ofrecerá una nueva oportunidad para la finalización de estudios secundarios

El Municipio de Río Grande ultima los detalles para la implementación en la ciudad del programa Bachillerato Popular, iniciativa que se pondrá en marcha a partir de un convenio firmado por el intendente Gustavo Melella con la RIOSAL (Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de Latinoamérica) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina.

El programa está destinado a jóvenes y adultos mayores de 17 años que por cualquier circunstancia no hayan iniciado o completado el colegio secundario. Generando herramientas para evitar la deserción escolar generamos inclusión.

El director de Educación -dependiente de la Secretaría de Promoción Social- Pablo López Silva, recordó que “los bachilleratos populares surgieron como una respuesta a un modelo que expulsó a mucha gente de la escuela en la década de los ‘90 y en la crisis del 2001”.

“Desde el Municipio pensamos que implementar un programa de estas características en Río Grande es una manera de incluir a muchos jóvenes y adultos que por determinadas situaciones no hayan tenido acceso o no hayan terminado la escuela secundaria”, explicó.

En este sentido, López Silva aseguró que “la modalidad de cursada prevé mecanismos y horarios flexibles para que los alumnos puedan estudiar, sin sacrificar por supuesto calidad educativa pero ofreciendo un sistema distinto al de la escuela tradicional”.

López Silva indicó además que “se ha presentado a la Provincia un plan de estudio y la solicitud de apertura de estos bachilleratos sin respuesta, por lo que en principio trabajaremos como anexo del Bachillerato Popular de Chilavert quien va a acreditar y validar todo el trayecto educativo que tiene una duración de tres años”.

Finalmente, el funcionario informó que en la segunda semana de mayo la Directora de la RIOSAL visitará nuestra ciudad para realizar una capacitación a los docentes que dictarán las materias.

Los jóvenes o adultos interesados en inscribirse en el Bachillerato Popular deberán dirigirse antes del 20 de abril al CGP Padre Zink (Pellegrini esq. Viedma), a la Casa Municipal (Portolán 465 – Margen Sur), a la biblioteca El Muelle (Keninek 321 – Margen Sur) en los horarios de 09:00hs a 16:00hs o a las oficinas de SUTEF (Fagnano 1148) de 09:00hs a 12:00hs y de 17:00hs a 19:30hs donde deberán presentar su DNI, el certificado de finalización de escuela primaria o el certificado parcial de secundaria.

En los mismos lugares se recibirán Currículum Vitae de los docentes que se postulen para dictar las diversas materias.

Sobre esto, el funcionario aclaró que los docentes que dictarán las materias “deberán estar encuadrados en las normativas vigentes, con la condición excluyente de estar inscriptos en la Junta de Clasificación y Disciplina de la Provincia. Una mesa intersectorial con organizaciones vinculadas a la educación y a la formación docente, como el Instituto Provincial de Enseñanza Superior, definirá quiénes están más calificados para encarar la tarea”.

Acciones encaradas por el Municipio para generar oportunidades de formación y el desarrollo integral de los ciudadanos con un mayor acceso a la Educación:

*Se ha fortalecido el Programa de Sistema de Protección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, en un trabajo articulado con otras instituciones de la provincia y la Nación.

*En el 2017 se dictó la Licenciatura en Educación Secundaria, carrera dictada en nuestra ciudad a partir de un convenio con la Universidad 3 de Febrero.

*El año pasado, se capacitó a más de 3.000 docentes de toda la provincia y se acompaña diariamente a más de 50 instituciones educativas de Tierra del Fuego.

*Se otorgaron 200 Becas municipales de post-título para docentes que realizan la Licenciatura en Educación gracias al convenio que tenemos con la Universidad de Tres de Febrero y otras con la Universidad Salesiana.

*Se entregaron 550 Becas a estudiantes universitarios que estudian dentro y fuera de la provincia. Hoy muy pocos municipios del país tienen un programa de estas características.

*Se implementando el programa Yo sí Puedo, que es un objetivo del Bicentenario y una política pública de nuestra gestión que ni un vecino que no sepa leer y escribir, iniciativa que recibió el reconocimiento de la UNESCO. Este año el programa llegará a Ushuaia en convenio con la UNTDF.

*Este año se llevará adelante el programa de Inclusión Digital.

*Este año además se realizará el primer Congreso Internacional Pedagógico en la ciudad con la participación de pedagogos de primer nivel nacional e internacional.

*Con la Universidad Nacional de Quilmes se ofrecerá en la ciudad el dictado de la Especialización en Gobierno Local y Maestría en Gobierno Local con la modalidad a distancia.

