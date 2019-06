“El sueldo del intendente Melella es un 34% más alto que el de la Gobernadora”

El ministro Jefe de Gabinete de la Provincia, Leonardo Gorbacz, salió al cruce, vía Twitter, tras las declaraciones del gobernador electo Gustavo Melella sobre la necesidad de realizar un recorte del gasto político: “La única verdad es la realidad, en la gestión municipal de Melella la cantidad de empleados públicos aumentó más del 5% anual mientras que en la gestión Bertone no llega al 1%”.

Además comparó las diferencias salariales entre el Gobierno y el Municipio de Río Grande: “El actual sueldo de bolsillo del intendente de Río Grande es un 34% más alto que el de la Gobernadora y un secretario de la municipalidad de Río Grande cobra un 50 % más que un ministro del gobierno provincial”, sostuvo.

“Son datos objetivos, sin ánimos de confrontar porque nosotros perdimos la elección pero no el derecho a opinar, y como el gobernador electo dejó entrever que en el gobierno de Bertone había un exceso de gasto político, me sentí en la obligación de mostrar datos objetivos que demuestran que esto no es así y lo hice de manera comparativa con la gestión de Melella en el Municipio de Río Grande”, detalló Gorbacz.

“La gente tomó una decisión muy clara el 16 de junio, eso quiere decir que nos equivocamos en muchas cosas y que la gente eligió otro camino, eso está claro, pero si hubo un error no fue el de aumentar el gasto político porque hemos sido absolutamente austeros en la administración del Estado, pudo haber habido otros errores pero no ese”, agregó Gorbacz.

Respecto a los errores que cometieron para que gane Melella en primera vuelta, Gorbacz reflexionó sobre la falta de diálogo con los distintos sectores y con la sociedad. También hizo un mea culpa en el alejamiento de los empleados públicos, docentes y gente que tenía demandas u observaciones respecto de las políticas.

El gobierno de Bertone mantuvo reuniones con el Presidente Mauricio Macri en los primeros años de gestión, “a mucha gente no le gustó y aún hoy se lo reprochan”, reflexionó Gorbacz.

“Efectivamente tuvimos un Gobierno Nacional que le causó mucho perjuicio a Tierra del Fuego y a nuestra industria, y por ahí la gente no se sintió representada con una actitud dialoguista y hubiera preferido que en esos años aun a costa de perder recursos hubiera habido una gobernadora más confrontativa en este marco, y eso se nos cobró en parte el 16 de junio”.

