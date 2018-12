Elecciones 2019: “me han llamado de muchos lados, pero no tengo ganas”

El ex-intendente de la ciudad de Río Grande, Ingeniero Jorge Martín, confirmó que no esta “seducido para participar”, aunque afirmó que “puedo colaborar desde otros lugares”.

“No creo posible una participación activa, pero sí podemos colaborar desde otros lugares”, sostuvo el ex jefe comunal y agregó que “ningún país puede vivir sin partidos políticos, y acá se van desglosando, mutando. Hay mucha gente que le gusta militar y que el radicalismo haya ido a nivel nacional en la forma en que está, que prácticamente está desaparecido, duele. Veo cómo muta de un lugar a otro y eso no es bueno”.

“No estoy seducido para participar, trabajé muchos años pero no estoy seducido, simplemente entré en escena nuevamente. Creo que la política tiene que hacer muchas cosas en favor de la gente, me han llamado de muchos lados, pero no tengo ganas”, reconoció.

“Quizás me expresé mal y dejé alguna posibilidad abierta. Lo estuve charlando con mi familia, que siempre lo consulto y no tengo ganas de que mis hijos estén pasando situaciones adversas por situaciones mías de la política. Mi familia no quiere saber nada, es casi una decisión tomada. Sí puedo colaborar, pero trabajar no”, resumió.

Y agregó finalmente: “Lo pensamos bien con mi señora este fin de semana y prácticamente es no. Estos 7 años he estado en una situación tranquila, prácticamente no me llamó nadie. Pido disculpas si ilusioné a alguien, pero no vuelvo”.

Fuente: Sur 54