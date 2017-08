Enfermedad oncológica: joven reclama al ex IPAUSS para que salga el expediente de su madre

Florencia Coldorf comentó que “al mes que murió papá (Jorge Coldorf) mi mamá tuvo un ACV; pocos días después le detectaron un tumor en el pulmón”.

Agregó que “al cumplirse los tres meses de fallecido papá, a mi mamá le dieron de baja la obra social hasta que salga su pensión. Hablé con todo el mundo porque en la obra social prepaga no me la aceptan porque ya está enferma”.

Florencia explicó que “tengo que hacer un estudio en Córdoba o en Buenos Aires que se hacen todos los pacientes oncológicos para detectarlo bien, estudio que se llama PET. Mi mamá está esperando que el ex IPAUSS envíe su expediente al ANSES antes para que salga cuanto antes su pensión y así tener su obra social y seguimos esperando; he hablado con todo el mundo, incluso con la Gobernadora, pero no tenemos respuesta aún”.

En ese sentido confió que “hablé con concejales, diputados, secretarios; en el ex IPAUSS me tiene recién en el Paso 1 al expediente de mamá, me dicen que no me preocupe que en unos meses me lo tienen”.

La joven dijo que la persona del ex instituto que debe entender en el expediente “estaba de licencia y que teníamos que esperar a que llegue esa persona; llamaba a la semana y me seguían pateando porque la persona todavía no había visto el expediente porque seguía de vacaciones”, dijo indignada.

Describió que “estamos un mes así hasta que lograron enviarlo al ex IPAUSS de Ushuaia. Ahora me dicen que me quede tranquila que tengo que esperar unos meses y sale al ANSES y ahí empezar el trámite de pensión porque papá se iba a jubilar por ANSES. El viernes llamé al ex IPAUSS y el expediente está en el Paso 1 todavía”, lamentó.

