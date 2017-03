ATSA: “Este ofrecimiento es una provocación”

De esta manera consideró el dirigente de ATSA, Alejandro Pérez, al ofrecimiento del gobierno provincial de $1428 anual al sueldo básico, para los trabajadores del Escalafón Húmedo.

“Este ofrecimiento es una provocación. Salud es un servicio esencial donde tenés que tener guardias porque no estamos hablando de una oficina de Casa de Gobierno. El Hospital funciona los 365 días del año y las 24 horas. Hay un gran volumen de guardias porque el servicio así lo requiere, nosotros no inventamos esto, pero no lo quieren absorber, prefieren aportar a otras cosas y poner el dinero en otro lado, en desmedro de otros escalafones. A modo de ejemplo una compañera mía con 25 años de servicio recibiría $2000 pesos de aumento y otra en la misma situación del Escalafón Seco $8224″, cuestionó.

“Dicen que va a aumentar las guardias (80%) pero nuestro escalafón está aplastado. No puede ser que un trabajador nuestro tenga que vivir de la guardia con 10 o 12 horas de en ellas para alcanzar al Escalafón Seco . La guardia es una consecuencia, una hora extra”, apuntó Peréz.

Por último informó que “mañana habrá asambleas en los hospitales de Río Grande y Ushuaia, pero advirtió que ya sabe “cuales van a ser los resultados”.

