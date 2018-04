Fera: “No sabemos si hay gente que no quiere que entre Maxiconsumo en la isla”

Víctor Fera representante de Maxiconsumo, confirmó, por Radio Provincia, que están “suspendiendo todo tipo de inversiones en la isla. La empresa tenía prevista una inversión de 20 millones de dólares que no se va a hacer, porque tenemos un conflicto que no sabemos por qué existe. No sabemos si hay intereses creados y si hay gente que no quiere que entre Maxiconsumo en la isla, o cuál es el motivo”, dijo, tras el reclamo de Camioneros por el encuadre de un trabajador.

“Nosotros estamos encuadrados dentro de la ley del Ministerio de Trabajo como corresponde, están las resoluciones 5994 de 2012 donde el Ministerio de Trabajo establece que el personal debe continuar bajo el convenio colectivo de comercio. Esta resolución fue confirmada por la sala II de la Cámara de apelaciones del trabajo el 27 de mayo de 2016. No tenemos ningún conflicto con nadie porque no deberíamos tenerlo, dado que el Ministerio de Trabajo deja bien aclarado esto”, subrayó.

“Hicimos la denuncia en la fiscalía como corresponde y está en manos del juzgado de instrucción nro. 1, que todavía no hizo el desalojo correspondiente. Nosotros estamos sin trabajar, hay gente suspendida y lamentablemente hay una inversión que se va a ir de la isla, porque no tenemos intenciones de discutir absolutamente con nadie. Queríamos traer una mejora a la isla porque sabíamos que pagan precios exorbitantes con relación a lo que vale la mercadería. La mejora iba a ser importantísima y, de hecho, tenemos una propiedad comprada que se va a poner a la venta”, manifestó del predio donde iban a construir un gran local en la ciudad de Río Grande.

“Si hay intereses creados para que Maxiconsumo no se instale en la isla, no lo sabemos, lo que sabemos es que no se está actuando bajo la ley”, reiteró.

“No estamos para traer problemas y estábamos para traer soluciones, que eran inversiones en la isla que hacen falta, fuentes de trabajo que hacen falta, y mejoramiento de los precios para el consumidor. Ahora no está en manos nuestras sino que está en manos de la justicia y habrá que ver si actúa como corresponde”, planteó, ante la demora para tomar una definición que le permita a la empresa poder trabajar.

“No queremos traer un problema a la isla y, si la isla vivió toda la vida así, seguirá viviendo así. No estoy en condiciones hoy de ponerme a luchar contra algo que no corresponde luchar. Nosotros podemos luchar para bajar los precios, para vender más barato y mejorar la calidad de vida de los argentinos, pero lo que no podemos hacer es ir contra la ley, que es bien clara, y dice que pertenecemos a Comercio”, remarcó.

“La justicia es totalmente lenta lamentablemente y acá lo que queremos es que se corra la gente de ahí y podamos trabajar, no queremos otra cosa”, sostuvo, teniendo en cuenta que el piquete de Camioneros apostado a la entrada impide el acceso de cualquier vehículo.

Fuente: Sur 54

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.