Gallardo aclaró que “no se puede cortar el gas sin aviso y carta documento previo”

El delegado de ENARGAS en Río Grande, Manuel Gallardo, afirmó que “Camuzzi Gas del Sur no puede cortar el servicio, primero debe cumplir con una serie de medidas como notificaciones de aviso de deuda, y las notificaciones de corte, si no cumple con esas dos notificaciones fehacientes, no puede cortar el gas”.

La polémica surgió en torno al caso de un vecino al cual Camuzzi le colocó el cepo en horas de la madrugada, aun cuando esta persona sostiene que no tiene ningún tipo de atraso ni de deuda con la empresa.

“Nosotros no teníamos conocimiento de ese caso, nos enteramos por los medios que le cortaron el suministro y que no había tenido ninguna notificación al respecto”, señaló Gallardo.

En este sentido sostuvo que “estamos tomando el caso de oficio, y sirve de ejemplo para toda la sociedad, asegurando que la persona que tiene deuda sabe que está debiendo y va a recibir una notificación efectiva de deuda, y eso debe sumarse una carta documento explicándose que se está próximo al corte, donde la persona tiene que firmar, aclarar y colocar su número de DNI, si eso no pasó no le pueden cortar el suministro gas”.

“Si yo como usuario no fui notificado no me pueden cortar el servicio y ahí es cuando entra el ente regulador, si alguna persona está teniendo este tipo de problema, tiene que llamar al ente regulador, acercarse a las oficinas, ahí tomamos el reclamo y actuamos inmediatamente máximo en 24 horas”, añadió.

Gallardo aclaró también que “si la persona recibió la notificación de aviso de corte y el telegrama donde están próximo a cortarle, no hay ninguna normativa en cuanto al corte”.

“Hemos recibido muy pocos casos de este tipo, pero en la mayoría no habían recibido la notificación por lo cual se procede al resarcimiento de esa persona y la restitución inmediata del servicio”, expresó.

