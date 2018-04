Guzmán cuestionó la falta de políticas de Nación y Provincia en torno a Malvinas

Un duro discurso dio el veterano de Guerra Daniel Guzmán durante la tradicional Vigilia de Río Grande, de este domingo, con críticas dirigidas al Gobierno nacional y el Gobierno provincial respecto de las políticas para la causa Malvinas.

El discurso de Guzmán, único en el acto como es tradición durante la Vigilia, cuestionó duramente al Gobierno Nacional, al Gobierno de la Provincia, y reclamó cambios en la actitud del Gobierno de Rosana Bertone, asegurando que los Veteranos de Guerra la acompañarán si estos se producen.

El Ex Combatiente anotó que “aunque los que gobernaban habían llegado a través de un golpe de Estado, la Plaza de Mayo del 2 de abril va a quedar como una de las más fervorosas que recuerda la historia”.

“Debe quedar en claro que el Pueblo que no fue a aplaudir al dictador Galtieri, sino que fue a expresar su apoyo absoluto a la causa histórica, de la misma manera que todos nosotros fuimos a la guerra sin dudar quien era y es el enemigo”, subrayó.

En ese sentido entendió que “no hace falte buscarle demasiadas explicaciones” porque “nuestro ADN tiene impreso que las Malvinas son argentinas”.

También cuestionó que “el gobierno nacional avanza en un acuerdo diplomático ilegal e ilegítimo con Inglaterra, para completar la entrega de soberanía que en la década los 90, otro gobierno inescrupuloso, como el de Carlos Menem, no terminó”.

“Escuchen bien. Si bien el combate por la recuperación por las islas terminó en 14 de junio de 1982, las condiciones en que se rindió la argentina ante Inglaterra, recién se firmaron en Madrid (España) 8 años después de la guerra, cuando Carlos Menem de manera secreta pactó con los ingleses; ampliar el espacio marítimo de usurpación, comenzar a extraer, me corrijo; a robar, nuestros recursos pesqueros, hacer exploraciones petroleras, y dándole al enemigo, nada más ni nada menos que el control marítimo y militar en el Atlántico Sur”, fustigó el Veterano de Guerra durante su alocución.

En ese contexto, dijo además que “los VVGG tenemos fundadas sospechas que la desaparición del Submarino ARA San Juan, no se debió a una impericia, a un accidente o a la fatalidad, sino muy por el contrario; a un ataque por parte de un submarino inglés. Porque en esos acuerdos de Madrid están vigentes”.

“En septiembre de 2016 este gobierno, el gobierno de Mauricio Macri, sin cumplir con la Constitución y las leyes, sin darle intervención al Parlamento, desoyendo las Resoluciones de las Naciones Unidas y sin hablar de soberanía, profundizó, firmando uno nuevo pacto con los ingleses, para darle vía libre al saqueo de los recursos pesquero, para que se apoderen de nuestras cuencas petroleras, dejando que líneas aéreas de otros países vuelen a Malvinas y permitiendo que los ingleses entren al territorio antártico argentino con falsos argumentos de colaboración científica”, lamentó.

En ese sentido comparó que “ni la dictadura se atrevió a ceder los derechos soberanos por Malvinas, como lo hizo Menem y como lo está haciendo ahora Macri, realidad que no figura en la tapa de los diarios nacionales, ni en los noticieros de televisión, que tampoco se lee en las redes sociales y que solo lo toman los medios de Tierra del Fuego”.

Además observó que también es “una realidad absolutamente conocida por el gobierno de la provincia, que no se expresa, que no se pronuncia, que no se opone, que deja hacer y que no advierte al Pueblo de Tierra del Fuego y a la Nación, de la gravedad a la que nos enfrentamos”.

Una vez concluida la Vigilia, la Gobernadora no se hizo cargo de las críticas del Veterano de Guerra y, por el contrario, aseguró que para los veteranos “somos el gobierno que más los hemos invitado a que tengan esta participación activa”.

“Tenemos una presencia permanente en los foros en los que se nos convoca”, insistió, y desmintió que los veteranos no puedan ingresar al Observatorio de la Causa Malvinas, como se advirtió en el discurso de los veteranos.

Luego marcó una diferencia, aseguró que “el Centro de Veteranos tiene una diversidad de criterios y pensamientos” y que “una cosa es Daniel Guzmán y otra los Veteranos de Guerra de Malvinas”.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.