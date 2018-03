“Hay un nivel de susceptibilidad en algunos funcionarios que ralamente escandaliza”, cargó el concejal de la UCR de Río Grande, Paulino Rossi en diálogo con Radio Provincia.

“Hace 20 años que la provincia no logra darnos, al día de hoy, un informe claro de lo qué se debe hacer”. “El año pasado los que sí son funcionarios de turno y tienen cierta responsabilidad y cola de paja, prometieron y no cumplieron”, promesas, que según Rossi, quedaron sólo en la campaña.

“Nosotros no nos gusta buscar escusas como ciudad, vamos viendo de qué manera solucionamos los problemas de los vecinos”, sostuvo.

“Hemos puesto prioridad en la agenda, la problemática de la Laguna Seca y lo vamos a solucionar desde el municipio con herramientas que tenemos. Hemos aplicado la plusvalía, porque no es justo que lo que no hace la provincia lo tengan que pagar lo vecinos de Río Grande”.

En esa línea, fue contundente al decir que no ponen escusas ni culpan a nadie, solo “decimos las cosas como son. Algunos salen con un nivel de susceptibilidad que no lo entiendo, no lo comprendo, problema de ellos”.

Al explicar sus declaraciones sobre la necesidad de independizarse como ciudad de la incompetencia provincial, el edil hizo hincapié en que hace 20 años que no se soluciona el problema de la Laguna Seca: “hay una clara incompetencia manifiesta, por parte de la provincia, que trasciende en estos dos últimos años de gobierno”. “Nos vamos a independizar nosotros y vamos a buscar una solución con las herramientas dentro de las normativas que tenemos dentro del municipio”, dijo

Rossi también cargó contra el Presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino: “me llamó muchísimo la atención que el Presidente del Concejo de Ushuaia opine sobre Río Grande, como si no tendría problemas Ushuaia para solucionar, con la diferencia que el gobierno provincial le envía 3 millones de pesos y a nosotros nos manda un puñado de sal cada vez que necesitamos una solución”.

