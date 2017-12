Hellemeyer sorprendido ante la posible marcha atrás de la UOM en el acuerdo

En declaraciones a Radio Provincia, el presidente de AFARTE Federico Hellemeyer, fue consultado sobre el fuerte rumor de que la UOM Río Grande no firmará la homologación del acuerdo que congeló las paritarias hasta junio de 2020, en función de incumplimientos de nación al haber eliminado las licencias no automáticas, que facilitan la importación de productos.

Los rumores hablan de que la UOM está queriendo utilizar la quita de licencias no automáticas para reconsiderarlo. Son rumores, pero no tenemos ningún comunicado formal de parte de la UOM”, reiteró.

Esta posibilidad “nos sorprende y nos llama la atención, primero porque el acuerdo se firmó, y segundo porque no cambió absolutamente nada desde la firma. De hecho, el gobierno nacional materializó la medida de los impuestos internos”, dijo, asegurando que “la quita de licencias no automáticas no afecta la situación arancelaria, por lo que no hay cambio en absoluto de la situación”.

Dado que el propio Hellemeyer había calificado como “desafortunada” esta medida con las licencias, se le recordó esta posición, pero “no recuerdo si usé ese término”, fue su planteo.

“La realidad es que, si uno tiene que elegir entre que esté o no el sistema de licencias no automáticas, uno prefiere que esté porque burocratiza las importaciones; pero el gobierno nacional, desde que ingresó dijo que iba a sacar todas las trabas al comercio internacional y el comercio exterior, y las licencias no automáticas son una traba burocrática”, señaló.

Insistió en que “esto no cambia la situación porque igualmente la importación paga los mismos aranceles. Nuestra mirada es que no va a afectar la industria fueguina”.

Para Hellemeyer la prioridad es bajar los precios y el congelamiento de salarios es una de las condiciones a cumplir. “Lo que nos tiene que preocupar es que nosotros no logremos llegar más barato al consumidor. Hay que lograr bajar costos aduaneros, resignar rentabilidad de las empresas, bajar la incidencia del fisco local en la estructura de costos y bajar lamentablemente el costo laboral, con el esfuerzo que significa para los trabajadores. Para eso fue el acuerdo con la UOM”, enfatizó el empresario.

Fuente: Sur 54

