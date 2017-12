Hubo una clara “ineficiencia” y Lazarte “fue víctima del error de la justicia”

Luego que la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Río Grande, ordenará, por decisión unánime, revocar la prisión preventiva para Joan Franco Lazarte de 26 años, el abogado del acusado, el Dr. Francisco Giménez, dijo que se logró esta revocación del procesamiento después de varios pedidos y sobre todo de los resultados negativos del ADN.

Johan Lazarte fue procesado en mayo de este año, tras ser acusado de abuso sexual a su hija. Recordemos que el 15 de mayo, dos hermanos, hijos de Lazarte, de 5 y 3 años, murieron a raíz de un incendio que destruyó su casa. En ese momento, la médica forense afirmó, luego de la autopsia, que la menor de 3 años tenía signos de haber sufrido abuso sexual.

Giménez en su crónica, relató que en ese momento se “realizaron las primeras investigaciones y en virtud del primer dictamen de la médica forense, donde ella determinó y confirmó que en el interior de la zona genital de la nenita, había esperma, se procedió a la detención de Johan Lazarte, padre de los chicos y acusado en primer momento de haber violado a su hija y de haber prendido fuego la vivienda para tapar los delitos, es así como entró detenido”, expresó Giménez.

“En este lapso la justicia determinó, por pruebas científicas, que lo que la perito forense había dicho, afirmado y asegurado que era esperma, no era tal, sino un fluido propio del cuerpo de la menor que tenía su propio ADN y no del padre; pese a esto, se siguió insistiendo que hubo una violación de Lazarte hacia su hija hasta el día de ayer, que fue excarcelado”. En esa línea, el abogado comentó que “continúa el proceso en su contra”.

Y aseguró que a pesar que “se determinó que no hubo acceso carnal, ni siquiera esperma”, se continuó “hasta el día de la fecha”.

Desde la defensa se solicitó “mandar todo el expediente y la constancia médica a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para ser vista por los médicos forenses, con el fin que se determine si hubo o no violación, pedido que fue denegado por el Juez de Instrucción en la causa y que insiste en mandar a Johan Lazarte a juicio oral: “lo que nosotros sostenemos que no hay merito para mandarlo a juicio oral”, aclaró Gimenez.

“Es grave lo que pasó, es la primera vez que me pasa, que un médico forense confunde esperma con un fluido propio de la menor”, pero lo grave es que “lo afirmó categóricamente y toda la investigación se desencadenó en un error de la forense”. Hubo una clara “ineficiencia” y Lazarte “fue víctima del error de la justicia”. “Ocho meses preso cuando no debería haber estado ni un minuto”, por eso vamos a pedir que “esta causa la examine el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de la Justicia de Nación”, dijo Giménez y continúo “hubo un lamentable error judicial, que esperamos evacuarlo ahora con la consulta que se va hacer a la Corte Suprema”, porque “si nos quedamos con el dictamen del cuerpo médico forense de Tierra del Fuego, ellos siguen insistiendo que hubo abuso sexual e inclusive y pese a la evidencia en contra, la forense insiste que eso era esperma y que ella no se equivoco”.

Finalmente el letrado informó que su defendido “nunca quiso fugarse de la isla” y que ahora esperan para saber sí irá a juicio o no. Y en caso de ir, su defendido pide que el juicio sea oral y público.

Fuente: Radio Provincia- Capicúa TDF

