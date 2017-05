Joven denunció rapto pero brindó datos confusos

Si bien la joven se presentó en la policía, hasta el momento no han logrado obtener ninguna prueba. De hecho plantea situaciones que nos son corroboradas por las cámaras de seguridad. Alude haber sido acompañada por dos testigos a la comisaría 1°, pero no hay registro de esta situación. Además asegura que fue trasladada a su domicilio por personal policial y desde la comisaria aseguran que esto no fue así.

El comisario Raúl Bustamante, explicó que la joven relata que, “20:30 horas egresó de su lugar de trabajo, en un comercio de la zona céntrica, junto con su compañera. Hacen un tramo de su trayecto juntas y después se separan. En el lugar de Obligado y Espora, es donde presuntamente, es abordada por estos sujetos y donde se produce un forcejeo, siendo asistida por alguno de los transeúntes”.

Luego, “una pareja que se trasladaba en un vehículo particular, la traslada a sede de la Comisaría 1° y ella indica que trasmitió el hecho que le había ocurrido”, explicó Bustamante y advirtió que, “es una circunstancia que aún no pudimos corroborar”.

De manera posterior, “se fue a su domicilio acompañada por personal de esta dependencia”, cuestión que “No hay registro alguno” de que hay sucedido.

Horas más tarde, “se presenta con su grupo familiar a radicar la denuncia formal de los hechos”.

El comisario Bustamante dijo que, “estamos trabajando para localizar a estas personas, que ella aluden que son quienes la asistieron y recabando su existen cámaras en las inmediaciones”.

Además revisan las cámaras del comisaría primera, que a primera vista no arroja imágenes que coincidan con el relato de la joven, “ya que cuando se acercó a la comisaría con su familia, alegó que previamente, que se había apersonado a la comisaría con las personas que la asistieron”.

“Hasta ahora no hemos logrado corroborar ninguna de las circunstancias que ella ha establecido en su denuncia”, aseguró, pero advirtió que “se está trabajando arduamente con la gente de delitos complejos, para que ver si logramos establecer la identidad de los testigos”.

En la policía lo único que se tiene hasta el momento es la declaración de la joven, “que presumiblemente cuatro sujetos, habrían intentado obligarla a abordar un vehículo”.

La joven en su declaración escrita, dice que las personas que la asisten la acompañaron de manera previa a la Comisaría Primera y luego es trasladada a su domicilio particular.

En la dependencia policial no hay registro de ese ingreso, ni hay imágenes en las cámaras de seguridad, que avalen su narración. Además sostiene que personal policía la trasladó a su hogar, pero Bustamante afirmó que, “no tenemos constancia, no tenemos ningún personal que haya participado de estos hechos”.

Por ultimo dijo que, “tal vez por su nerviosismo, aludió otras circunstancias “, por lo que siguen trabajando arduamente en este tema.

Fuente: Actualidad TDF

