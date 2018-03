Juzgados sin jueces

La presidenta del Consejo de la Magistratura, la doctora María del Cármen Battaini, designada recientemente por los integrantes del órgano de selección y remoción de jueces, confirmó la jubilación de los titulares de los juzgados de Familia, la doctora Susana del Valle García y el doctor Pablo Duarte de Gouvea.

En diálogo con el programa Tarde pero Seguro, la doctora Battaini confirmó: “Ya se ha llamado a concurso para cubrir las dos vacantes, no van a quedar sin atención, habrá alguien que subrogue pero cuanto antes podamos cubrir los cargos lo haremos; sin embargo los procesos tanto de concurso y luego selección, tienen determinadas etapas y plazos a cumplir, lo cual demanda de 4 meses y medio a 6 meses, eso en tanto y en cuanto el proceso este aceitado, que no haya impugnaciones, por ejemplo” explicó la funcionaria y agregó “También está el informe médico que eso no es menor y lleva su tiempo, pero trataremos de agilizar todo lo que más podamos”.

En cuanto a la salida de los magistrados Duarte y García, la doctora Battaini refirió: “Nos da mucha pena que dos jueces muy responsables y conscientes de lo que hacen, tengan que ser remplazados, es muy difícil, pero así son las cosas y las decisiones son completamente respetables”, indicó la magistrado para concluir.

Fuente. Provincia 23

