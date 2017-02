La JR de Río Grande desmintió su apoyo a Da Fonseca como candidato a diputado

El Comité de la Juventud Radical de Río Grande, emitió un comunicado donde expresa “su sorpresa y desaprobación ante la nota aparecida en el diario Provincia 23 en la que Javier Da Fonseca, sin dar nombres ni referencias, expresa el acompañamiento de la Juventud Radical para su candidatura a diputado, en una muestra más de soberbia y arbitrariedad, propia de los totalitarios que se adueñaron del partido durante muchos años, demostrando su falta de respeto a las instituciones y a las normas que regulan su funcionamiento”.

“Es por este motivo que la Juventud Radical de Río Grande quiere expresar que difícilmente podría acompañar a un misógino, denunciado ante el INADI por su clara aversión al género femenino, demostrado claramente en sus redes sociales hace un tiempo atrás, momento en que los jóvenes nos mostramos a favor de la expulsión de las filas partidarias de Da Fonseca. Pero más allá de lo anteriormente referenciado, es difícil proponer como candidato a diputado nacional a alguien que se encuentra sospechado por falsificar documentos públicos, adulterando la firma de afiliados al partido”, señalaron.

“La Juventud Radical de Río Grande pretende un diputado de origen y conducta radical, y no a un itinerante ideológico que va y viene según su conveniencia personal. Dándole plena vigencia al pensamiento de Séneca “para quien no sabe dónde va, cualquier viento es favorable”.Que por lo expuesto resulta un deber inexcusable de esta juventud dejar establecido que desmentimos los dichos de Da Fonseca en los medios de difusión, y así también recordarle que los integrantes del Comité Local de la Juventud de Río Grande somos profundamente orgánicos y aún no hemos recibido ni siquiera su saludo dentro de nuestra casa partidaria”, concluye el comunicado.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.