La Municipalidad de Río Grande mostró la operatividad de la nueva planta potabilizadora de agua

Funcionarios de la municipalidad de Río Grande presentaron, ayer jueves, a los medios de comunicación la operatividad de la nueva planta potabilizadora de agua. La comitiva municipal estuvo encabezada por el director General de Obras Sanitarias, Oscar Peralta, el director de esa misma área ingeniero Cristian Pereyra y la directora General de Administración de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Ayelén Barboza.

Los trabajos de la obra civil están finalizados y se pudo observar el ingreso de agua desde el Río Grande hacia los piletones donde se realiza el proceso de potabilización.

El director de Obras Sanitarias, Cristian Pereira, destacó que “la nueva toma en el río está totalmente operativa y estamos realizando pruebas finales para asegurarnos que no haya micro filtraciones ni inconvenientes en la obra. Se han probado las bombas, los floculadores, los sedimentadores y continuamos con la etapa final de este proceso”.

“Esto es algo muy necesario y lo tomamos muy en serio, porque si surge algún problema, somos los responsables de exigirle a la empresa que se haga cargo de solucionarlo”, explicó.

En este sentido, Pereira recalcó que “nosotros estamos acá todos los días, supervisando cada uno de los procesos, discutiendo acerca de los materiales, revisando los filtros y los productos que se utilizarán para garantizar la máxima calidad de agua potable que enviaremos a la ciudad”.

“Somos muy responsables y muy serios en nuestro trabajo, no hacemos nada a las apuradas ni de manera improvisada porque somos conscientes que debemos asegurarle a cada uno de los vecinos que el agua que llega a sus hogares es apta para el consumo y que no pone en riesgo la salud”, recalcó.

Asimismo, Pereira informó que la empresa le entregará al Municipio un stock de repuestos e insumos “para que podamos cubrir por los próximos años la operatividad de la planta y subsanar cualquier inconveniente que pueda surgir. Muchos de los elementos que se utilizan acá no se consiguen fácilmente, algunos son traídos desde Estados Unidos o de otras partes del país y tenemos que asegurarnos que tendremos todo lo necesario para brindar el mejor servicio en las mejores condiciones”.

Finalmente, el funcionario dijo que “las puertas de esta obra están abiertas para cualquiera que lo requiera, hemos realizado varias recorridas con medios de prensa, con vecinos, con colegios para que todos puedan ver que el avance es real y que estamos en la etapa final de puesta en funcionamiento”.

“Todos somos parte de esta obra, todos somos parte de la ciudad que es la que está finalmente aportando los fondos para que se realice y es bueno que se despejen todas las dudas y que se vea que la obra es real y que el avance es real. Los funcionarios provinciales hacía un año que no venían a recorrer. Nos hubiera gustado un mayor acompañamiento antes y no ahora que ya está todo prácticamente terminado”, concluyó.

No obstante, la contadora Ayelén Barboza informó que se elevó un reclamo al Gobierno de la Provincia para que se expida sobre la documentación presentada para que el Fideicomiso Austral libere los fondos adeudados a la ciudad.

