“Los riograndenses sufrimos un hecho bochornoso encabezado por el intendente Melella”

La concejal Eugenia Duré (FPV-PJ) luego de la aprobación del presupuesto 2019 y la suba del valor de la Unidad Fiscal para el año que viene, sostuvo que lo que sucedió no es más que “una demostración que al Intendente no le importa la gente”. “Aprobaron un impuestazo del 24% para todos los vecinos y familias de Río Grande”, afirmó.

A su vez, la edil cuestionó la realización de la sesión especial llevada adelante “Todos los riograndenses sufrimos un hecho bochornoso encabezado por el intendente Gustavo Melella” y agregó “Así aprobaron un impuestazo lamentable. Otra vez le dan la espalda al Concejo Deliberante, luego de que votáramos en la última sesión el congelamiento de impuestos para el año que viene”.

De esta manera Duré dijo que “ Otra vez los concejales funcionales a Melella le dan la espalda a las familias de Río Grande que, en definitiva, son los verdaderos afectados por el impuestazo irregular ordenado por el Intendente de nuestra ciudad”.

Por otro lado, la concejal hizo alusión a lo sucedido durante la jornada cuando informó de su ausencia como Intendenta a cargo del Municipio y que no tuvo respuestas por parte del Ejecutivo y sostuvo que “Sabiendo lo que pretendían aprobar, y sabiendo que yo no iba a convalidar este impuestazo, solicité que me permitan ausentarme de la Intendencia, cargo que estoy ejerciendo de manera provisoria en ausencia del Intendente” y sentenció “Pero el intendente ordenó que nadie me firme el decreto administrativo, por lo que estuve cuatro horas en el Municipio esperando que me den una respuesta; ningún Secretario, bajo la orden de Melella, se animó”.

Asimismo, Duré dijo “No puede ser que la máxima autoridad de la ciudad, que tiene la responsabilidad institucional de llevar los destinos de todos se ausente durante la aprobación del proyecto más importante como lo es el Presupuesto” y agregó “Se ausenta porque no quiere pagar el costo de vetar una ordenanza aprobada por la mayoría del Concejo donde decidimos que no se le aumenten los impuestos a los vecinos”.

