“Los vecinos no están abandonados y las redes están terminadas”, aseguró Castillo

La secretaria de Obras Públicas del Municipio de Río Grande, Gabriela Castillo, negó que haya “vecinos estafados” en la urbanización San Martín Norte, y que no esté terminado el tendido de servicios, con excepción de la red de gas.

Por Radio Provincia, “Son 1.800 terrenos los que comprende la totalidad del barrio San Martín Norte, y solamente hay 700 vecinos que han venido a hacer el trámite para tener el número de puerta y poder empezar a hacer las tramitaciones. De esa cantidad solamente 50 han presentado carpetas para hacer la construcción en Obras Particulares, y de esas 50, solamente hay 8 familias viviendo en el lugar”, informó.

“La semana pasada tuvimos una reunión y el Municipio acompaña a los vecinos que estén viviendo en el barrio, que son pocos con relación a la cantidad de terrenos que tenemos, pero las redes están concluidas y están habilitadas todas, tanto la de agua, como la de cloacas, electricidad y alumbrado público, con tendido soterrado. Está hecho el cordón cuneta y el ordenamiento de calles. Lo que está faltando es la vinculación de las redes de gas a la estación compresora que es una obra prevista por Camuzzi”, reiteró.

Consultada sobre los vecinos que se sienten estafados porque las calles son inaccesibles, los terrenos no se nivelaron y no tienen los servicios, dijo que “la semana pasada por primera vez los vecinos se acercaron al municipio a plantear su situación. Plantearon distintos requerimientos, como la recolección de residuos, la vinculación de las calles con el barrio CGT, pero la conexión de esos barrios está atravesando urbanizaciones que no están terminadas. Pudimos salvar todas las dudas que se plantearon y, si alguno se quiere acercar al municipio, las puertas de mi oficina están abiertas. Son muy pocas las familias que están viviendo en el barrio San Martín Norte, y no podemos hacer la vinculación en la calle San Martín, porque todavía no tenemos la autorización de las urbanizaciones lindantes. No puedo meter la máquina en terrenos de un particular o en las tierras del ABE, hasta que nos permitan hacer la apertura de la calle. Los vecinos no están abandonados y las redes están terminadas”, insistió.

Respecto de la demora en cumplir con el compromiso de entrega, que debía realizarse en 2016, manifestó que “hay ocho vecinos que pueden estar viviendo con los servicios en el lugar. El municipio no entrega los terrenos sin servicios y en este fideicomiso también se garantizaron. Lo que han planteado los vecinos que fueron al municipio es que ellos no están dispuestos a vivir con suministro de gas envasado. Ese es el cuestionamiento, porque no está habilitada todavía la red de gas natural, que es una obra de 25 millones de pesos, pero todos los demás servicios están garantizados y por eso hay familias viviendo en el lugar. Es más, comenzó la recolección de residuos puerta a puerta para los vecinos que ya están viviendo en la zona. Hemos asumido el compromiso de ayudar a los vecinos que quieran ir a vivir con suministro de gas envasado. Hoy menos de diez familias viven en el lugar y no llegan a 50 las que presentaron la documentación técnica para empezar a construir”, concluyó.

Fuente: Sur 54

Radio Provincia http://www.mediafire.com/file/x6lspy8q5pv5er2/GABRIELA_CASTILLO.mp3/file

