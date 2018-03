Maxiconsumo suspendió a todo su personal sin goce de haberes

En la mañana de ayer la firma “Maxiconsumo” suspendió a todo el personal de la empresa sin goce de sueldo hasta que se resuelva el conflicto con camioneros.

En ese sentido, el secretario Adjunto del Centro de Empleados de Comercio Daniel Rivarola se refirió al conflicto suscitado entre la empresa Maxiconsumo y Camioneros, quienes se encuentran reclamando por el correcto encuadre de los trabajadores. Rivarola sostuvo que hay una resolución del Ministerio de Trabajo del año 2013 que certifica que los trabajadores del supermercado mayorista están correctamente encuadrados dentro del Centro de Empleados de Comercio.

Por Radio Fueguina señaló que este “problema es el mismo que tuvimos con la distribuidora Arcor, seguimos con una mala interpretación del convenio colectivo de camioneros entendiendo de que toda situación de logística refiere a que se interviene en el convenio colectivo Nº 40, cuando en realidad se habla de empresas que intervienen en logística y transporte, y no que tengan logística particular”.

Independientemente de esto Rivarola sostuvo que “Maxiconsumo tiene a una persona que colabora conjuntamente con los privados que vienen a descargar mercaderías al lugar para esta descarga, pero la actividad principal es la que rige el encuadramiento sindical de los trabajadores es claro, y es la venta mayorista de productos alimentitos, y se encuadra dentro del Centro de Empleados de Comercio”.

Recordó que el sindicato de “Camioneros ya tuvo este mismo conflicto en el año 2013 en la ciudad de San Nicolás, y la resolución del Ministerio de Trabajo en aquel año fue muy clara señalando que todos los empleados de Maxiconsumo pertenecen al Centro de Empleados de Comercio, y no existe posibilidad alguna de aplicar el convenio colectivo de camioneros”.

Puntualizó que si “así hubiera algo de Logística, no es la actividad principal de la empresa, siendo que esta resolución está firme desde el año 2013, por eso me llama la atención que se insista acá”.

Por otro lado criticó al Gerente de la empresa al manifestar que “se llena la boca diciendo que el conflicto es nuestro, pero a él no le tembló el pulso para suspender a todo el personal sin goce de sueldo aduciendo causa de fuerza mayor, personal que fue suspendido con notificaciones ayer por la mañana consecuencia del conflicto, con trabajadores en asambleas, y tratando de resolver un problema que no es nuestro”, dijo, al tiempo que agregó que “como no hay aplicación del convenio colectivo de trabajo de Camioneros, obviamente que hay una situación legal que debe regularizar la empresa, y no nosotros”.

Asimismo entendió que el conflicto no es ni con el “CEC, ni con los trabajadores, entonces con los trabajadores suspendidos, en asamblea, hicimos lo que marca la ley que es enviar telegramas a la empresa advirtiendo que se rechazaba la suspensión, advirtiendo que no prospera el descuento en el salario a ningún trabajador mientras continúe el conflicto, e intimando a que resuelvan el conflicto en la forma que ellos consideren necesario, sabiendo que ellos mismos tienen en sus manos la resolución del Ministerio de Trabajo a favor de ellos”.

Finalmente manifestó que mientras ellos no “resuelvan el conflicto, nosotros no vamos a permitir el descuento a ningún trabajador, por lo cual depende de ellos el tiempo que les lleve, teniendo en cuenta que nosotros vamos a defender hasta las últimas consecuencias a cada uno de los trabajadores”, concluyó.

Fuente: Provincia 23

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.