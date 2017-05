Médica se negó a atender a una bebé con neumonía

La madre de una bebé realizó, ayer, una denuncia en la Comisaría Primera de Río Grande contra una médica pediatra del Hospital Regional Río Grande, identificada como Dr. María Gómez, luego que la médica se negó a atender a la beba por llegar tarde a su turno.

Según denunció la mujer, ella había llevado a su hija para que le controlen una neumonía que le habían diagnosticado días antes en la guardia de ese mismo nosocomio.

La madre de la beba explicó: “La doctora no atendió a mi bebé por llegar diez minutos tarde al turno de este jueves a las 9:40. El domingo ingresó por guardia, donde le diagnosticaron neumonía y debía ser controlada cada 48 horas”.

Y en ese sentido, cerró: “Cuando se negó a verla, me tuve que ir por guardia para que la atiendan. La doctora lo único que me dijo es que no me iba a atender por llegar tarde”.

La denunciante agregó además que junto a su beba ya habían asistido al nosocomio el día martes para uno de los controles, donde debieron esperar una hora para ser atendidas.

Fuente: Infofueguina

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.