Melella a Gorbacz: “Yo lo invito a que trabaje con nosotros”

El intendente de Río Grande, Gustavo Melella invitó al jefe de gabinete Leonardo Gorbacz a que trabaje con su gestión antes de criticar lo que se hace desde el municipio. “Que nos diga por dónde podemos trabajar para combatir la pobreza”, ironizó.

En esa línea, Melella destacó la tarea que lleva adelante su gestión para combatir el desempleo, donde una muestra de ello fue la feria El Desafío de Producir, que se desarrolló el fin de semana pasado, en la cual participaron productores de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. “La feria estuvo maravillosa, de una calidad increíble, fue mucho mejor que cuando yo era Secretario de la Producción y estuvieron muchísimo mejor los emprendedores”, afirmó por Radio Provincia y pública Sur 54.

“Hoy tenemos la misión de fortalecer el sistema productivo de la ciudad, y es lo que estamos haciendo, y agradecemos a los productores de Ushuaia y de Tolhuin que participan y les ha ido bien en la venta, porque eso nos importa: que ganen dinero para vivir mejor”, manifestó.

Además el mandatario manifestó que desde el municipio “se asistió financieramente a la empresa Foxman para que reabra sus puertas y sus trabajadores vuelvan a trabajar.

“Eso es combatir el desempleo y la pobreza”, y sumó el programa alimentario “que responde a todos los vecinos que lo necesitan, con seguridad alimentaria para que haya igualdad de oportunidades. Pero no tiene sentido discutir esas cosas. Nosotros no escondemos la realidad bajo la alfombra, tomamos los datos de la realidad y nos ponemos a trabajar, no los negamos”, fustigó ante las críticas efectuadas por el jefe de gabinete, quién sugirió en medios de comunicación que, el intendente de Río Grande, se ponga a trabajar en lugar de “contar la realidad”, tras asegurar también que aumentó la pobreza en la provincia, y particularmente en Río Grande.

“Cuando hay un problema de salud, lo peor que hay que hacer es negarlo, porque te lleva puesto”, observó el intendente. “Si tenemos un problema de desocupación y pobreza, no se lo puede negar. Yo no se lo achaqué al gobierno provincial, pero hoy es todos contra Melella, desde sus medios truchos que tienen en las redes hasta otras cuestiones, todo es atacarnos a nosotros”, cuestionó.

“Yo lo invito a que trabaje con nosotros, puede ser mucho más capaz que yo y más inteligente que nosotros. Lo he invitado muchas veces a que se acerque al municipio y nos diga por dónde podemos trabajar para combatir la pobreza. Tenemos mucho que aprender así que, bienvenido sea el aporte”, concluyó.

