Melella no fue invitado a los actos y lo consideró “una falta de respeto institucional”

El intendente de Río Grande, Gustavo Melella, manifestó su malestar al no ser invitado a los actos que encabezó el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio y sostuvo que es una manera “irrespetuosa” de proceder. Sin embargo reparó que si necesitan intendentes o gobernadores aplaudidores “a cambio de obras, es mejor que no me inviten”.

Melella criticó al gobierno nacional por dar un discursos “donde si haces lo que quieren te quieren y acompañan y si no es así ya estás en la vereda de enfrente”.

Consideró por Radio Provincia que esta actitud “institucionalmente es una falta de respeto, yo no tengo que aplaudir todos los día a la gobernadora, ni ella me tiene que aplaudir todos los días a mí”.

Aseguró que Nación tienen a”la provincia como rehén” y “ningunea a los intendentes”. Actitud que es avalada y profundiza el gobierno provincial, consideró.

” Si necesitan intendentes o gobernadores que los aplaudan y no digan nada a cambio de obras, que no me inviten”, fustigó.

“Esta es una forma de ponerte en caja y el gobierno provincial actúa también de esta forma irrespetuosa”, dijo.

Por último reflexionó que “el gobierno nacional tendría que tener otra actitud”.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.