Melella: “Por plata no voy a resignar la autonomía municipal”

El intendente de Río Grande Gustavo Melella, se refirió a las declaraciones del legislador Pablo Blanco, quien había asegurado que, de aplicarse la ley 1075 con el revalúo que contempla, aumentará la recaudación. y por más que la provincia cobre una parte, los municipios obtendrán más dinero. “Por plata no voy a resignar la autonomía municipal”, respondió el mandatario comunal.

“Por plata no voy a resignar la autonomía municipal”, apuntó Melella por Radio Provincia, mientras aclaró que esto implica “aumentar los impuestos a los vecinos”.

“Yo no quiero que entre más plata de esta forma, porque por plata no voy a resignar la autonomía municipal y esto Pablo Blanco lo sabe muy bien, tengo las notas de él cuando era Secretario de Gobierno, también cuando era Secretario de Finanzas el Ministro de Economía (Labroca), donde reclamaban que no se avance sobre el inmobiliario porque no respetaba la autonomía municipal, esto lo tienen más que claro”, afirmó.

“Se trata de respetar la autonomía municipal y ellos la defendieron contra distintos gobiernos que quisieron avasallarla”, añadió.

Melella reiteró la difícil situación social que atraviesa la ciudad, donde se triplicó la ayuda alimentaria que da el municipio durante el año: “Hablamos desde la realidad de todos los días, de vecinos que no tienen para comer y esto es real, lo tiene que afrontar día a día nuestro equipo del área social. Tienen problemas para pagar el alquiler y familias que pueden ser desalojadas. El número de gente desocupada, que no encontró trabajo este año o perdió el empleo este año, va creciendo. Y nos preocupa lo que va a ocurrir en febrero o marzo”.

Melella destacó la reunión mantuvo con Federico Sciurano y el legislador Rubinos con quienes “compartimos la misma preocupación sobre la normal relación entre las instituciones y respetarse unas a otras, sin avasallar ni prepotear”, sostuvo.

“No es una pavada poder responder cuando se triplica el pedido de ayuda social de los vecinos y el dinero hay que tenerlo, porque el vecino necesita del Estado cuando tiene una urgencia por resolver. Una variable económica como esta, la verdad te puede costar”, manifestó.

“Hay que buscar alternativas antes de avanzar en una discusión innecesaria. Da la sensación de que quieren ganar una batalla como demostración de poder, y avanzan como una topadora porque tienen la palanca de la Legislatura y de la Justicia. Si ese es el objetivo, estamos complicados. Si el objetivo son los recursos, estoy dispuesto a discutir. Pero si simplemente es demostrar que tienen razón para demostrar poder, no es la forma de gobernar ni de hacer política”, remarcó, respecto a la postura del gobierno provincial.

“Dicen “vamos por todo” ,por la municipalidad de Río Grande, y por la Ushuaia, y alguien tiene que poner un punto de equilibrio porque, sino es simplemente una muestra de poder y eso no es democracia. Tengo el derecho de pensar que se pone en marcha esta topadora, con la palanca de la Legislatura y de la Justicia, para ir “en contra de”, en este contexto tengo el derecho a pensarlo”, finalizó.

