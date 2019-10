Melella prefiere tener un presupuesto reconducido y dijo que no irá a la Legislatura a discutir el proyecto

Así lo afirmó el intendente, y electo gobernador por Forja Gustavo Melella en declaraciones radiales al ser consultado si participará de la discusión del proyecto de Presupuesto 2020 que dará comienzo en la Legislatura luego de las elecciones del próximo domingo.

Melella dijo que “la realidad es que nosotros tenemos una posición muy clara, ese presupuesto no fue hecho por nosotros, y tampoco lo compartimos” y “la verdad que nuestra mirada, y nuestra fuerza esta puesta en el primer día de gobierno, de ahí en adelante vamos a trabajar y llevar adelante lo que nosotros decimos que es este sueño que queremos que todos los fueguinos vivamos mejor”.

Por eso afirmó que “no voy a participar de la discusión del presupuesto en la Legislatura, prefiero tener un presupuesto reconducido hasta tanto nosotros podamos tener toda la información, pero hoy no me preocupa eso, sino todo lo que estamos trabajando nosotros con todos los sectores productivos, económicos, y de la vida social de Tierra del Fuego para nuestro primer día de gobierno, y poner fuerza en nuestra provincia”.

En el marco de la charla denominada ‘Sueños y Desafíos para un nuevo tiempo en Tierra del Fuego’ en la cual disertó la ex embajadora Alicia Castro en el gimnasio de la UOM, el intendente, habló también en relación a la cuestión Malvinas, y cómo será la política que adoptará el próximo gobierno provincial en este sentido.

Al respecto manifestó que van a tener un política fuerte sobre toda la soberanía, sobre Malvinas, sobre la Antártida, porque “esta es la mirada que hemos tenido, y que vamos a seguir manteniendo en nuestro gobierno, es parte de la provincia, es parte del desarrollo, es parte de la defensa, pero es una posición no solo ideológica, sino también es defender los límites de nuestra provincia grande”.

“Sería un orgullo tener como parte del gabinete a Alicia Castro, entre otros, que han sido grandes dirigentes, y referentes del gobierno nacional y popular de Néstor o Cristina, pero ellos estarán acompañando desde distintos lugares y acompañando a nuestros equipos”.

Resaltó que “Alberto Fernández tiene un compromiso por la Causa Malvinas, y por la soberanía nacional muy grande, de volver a recuperar esa fuerza que hemos perdido durante estos años, y ponerle punto final a la entrega”.

Por otro lado, expresó que “seguramente nos encontraremos con situaciones complejas, complicadas, cosas que por ahí se saben, cosas que se saben y no se dicen”. “Quien no sabe que la infraestructura escolar está en pésimas condiciones, quien no sabe que se están dejando de comprar insumos para el hospital, son cuestiones complicadas, pero nosotros no queremos quedarnos en la pelea que no tiene sentido, sino que estamos trabajando fuertemente para el primer día de gobierno”.

En cuanto a los números de la provincia, dijo que “algunas cosas se saben, pero en otras no hemos tenido información, pero nosotros estamos mirando nuestro primer día de gobierno, y poner en marcha una provincia que se encuentra paralizada”.

Fuente: Provincia 23

