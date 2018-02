Municipalización de la Margen Sur: es “la ambición política de algún integrante de un espacio político”

El diputado nacional Martín Pérez se refirió al proyecto de municipalización de la Margen Sur presentado por los vecinos al gobierno de la provincia, para el cual manifestó sus argumentos en contra.

Por FM del Sur señaló que “es un proyecto que fue recientemente presentado a la gobernadora Bertone, que claramente voy a interiorizarme cuando pueda tener algún acceso para ver puntualmente que es lo que plantea, pero en principio lo que puedo decir como ciudadano de Río Grande es que a mi no me gustaría vivir en una ciudad fragmentada, yo creo más bien que nosotros desde la política, desde las instituciones, tenemos que trabajar para fortalecer los lazos entre los ciudadanos, tenemos que tratar de unir a los habitantes de nuestra provincia, y fundamentalmente a los habitantes de una ciudad como lo es Río Grande, y una zona de la ciudad que ha sido la zona que históricamente ha visto crecer a Río Grande”.

Asimismo entendió que “hoy existen muchas falencias en la zona de la Margen Sur, pero muchas menos falencias que las que existían hace diez años atrás, que hace falta mayor presencia del estado, pero creo que la mayor presencia del estado se puede lograr sin necesidad de avanzar en una municipalización, con un costo político enorme, que significaría la instalación de una nueva intendencia, de concejales, de funcionarios, un gasto político que la verdad hoy en el marco en el que se está discutiendo el ajuste fiscal a nivel nacional, a nivel provincial, la verdad que a mi me parece un tanto extemporáneo”.

Por tal motivo explicó que mientras que por un lado “piden ajustes fiscales a las provincias, pero por otro lado se va a crear una nueva estructura política, por lo cual es algo que no comparto, y creo que nosotros desde las instituciones, la política, y desde el lugar que nos toca ocupar a cada uno de nosotros tenemos que promover una Río Grande unida, no una Río Grande fragmentada, y el Estado puede tener mucha mayor presencia, y concentrar esos esfuerzos en brindar mayor calidad de salud, de seguridad, de educación, mayor presencia también del estado municipal que se ha venido logrando en los últimos años, por lo cual cuando recorre la Margen Sur, hoy existen servicios que hace cinco, ocho o diez años atrás no existían, me parece que hay que ir por esas sendas, descentralizar el ámbito municipal, y provincial, donde los vecinos tengan mayor acceso a soluciones concretas, que no tengan que esperar una ambulancia media hora, y eso se puede lograr sin la necesidad de crear una nueva municipalización”.

Por otro lado indicó que la posible creación de una municipalidad en el ámbito de la Margen Sur se deba a “la ambición política de algún integrante de algún espacio político de la zona, vaya a saber como viene la mano, pero pienso que no es para nada bueno porque justamente insisto que lo que nosotros tenemos que tratar de lograr es la unión de los vecinos de la ciudad, y no la división, no podemos fomentar la fragmentación social en un contexto como este, donde en realidad nosotros necesitamos estar cada vez más unidos”.

Fuente: Provincia 23

